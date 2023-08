Nieuwe schoolgebouwen Dorpslinde officieel geopend

De nieuwe gebouwen langs de Dorpsstraat in Bredene waren eigenlijk al 3 schooljaren in gebruik maar een officiële opening was er, omwille van corona, nooit van gekomen. Op dinsdag 29 augustus, in de opmaat naar een nieuw schooljaar, was het eindelijk zo ver en mochten directeurs Anne Delos en Kim Derynck fier pronken met hun nagelnieuwe stukje Dorpslinde.

De Vrije Basisschool Dorpslinde is ontegensprekelijk de meest groene school van Bredene. Geschurkt tegen de landbouwzone van Bredene Dorp kijken de leerlingen er uit op een idyllisch panorama.

Ook het nieuwe gebouw biedt via de speelplaats uitzicht op verre, groene einders. “Onze zowat 200 leerlingen hebben er sinds drie jaar 3 nieuwe klassen, een polyvalente zaal, leuke speelplaats en buitenklas bij”, steekt Anne Delos van wal.

“Dat we het gebouw nu pas openen heeft veel met corona te maken. Maar we vonden het toch belangrijk om met de leerlingen, ouders en ons team ons nieuwe onderkomen nog even officieel in te huldigen.”

Het 20-koppige onderwijsteam van VBS Dorpslinde was dinsdag samen met een delegatie van het schoolbestuur aanwezig op de opening. Rudy Weyne, voorzitter van het schoolbestuur, mocht het obligate lintje knippen.

1 miljoen euro

Franky Derudder, schatbewaarder van het schoolbestuur, vertrouwde intussen toe dat de nieuwbouw ruim 1 miljoen euro had gekost. “Voor een vrije school een zware dobber want wij moesten 30% van deze financiële inspanning zelf leveren. En wie ooit bouwde weet: je begroot de kosten maar komt toch altijd nog voor verrassingen te staan. We zullen daarom de volgende jaren ongetwijfeld de vinger wat op de knip moeten houden.”

Opmerkelijk is dat het nieuwe schoolgebouw aan de kant Landweg afgebakend wordt door een oude schoolmuur. “Die staat hier al sinds mensenheugenis en is beschermd. We konden die dus niet zomaar afbreken. En restaureren kost handenvol geld”, geeft Franky Derudder aan.

De officiële opening werd dinsdag afgesloten met een receptie en een fotozoektocht voor de kinderen, die straks het nieuwe schooljaar aanvatten in Dorpslinde.