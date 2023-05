Nieuwe school voor buitengewoon onderwijs De Ruimtevaarder Dentergem schiet vanaf september uit de startblokken

De Vlaamse overheid geeft officieel groen licht voor de oprichting van De Ruimtevaarder, een nieuwe gemeentelijke school voor buitengewoon basisonderwijs in Dentergem. De school zal vanaf september plaats bieden aan maximum 30 kinderen met een emotionele of gedragsstoornis. De school zal een deel van woonzorgcentrum Mariaburcht inpalmen, waarbij junioren en senioren geregeld samen kunnen werken en ontspannen.

Dentergem blijkt al langer een blinde vlek te zijn op het vlak van buitengewoon onderwijs. “Daardoor waren leerlingen uit eigen streek aangewezen op vaak ellenlange busritten naar andere gemeentes”, zegt coördinator Björn De Smet, die ook als beleidsmedewerker buitengewoon onderwijs bij de Onderwijsvereniging voor Steden en Gemeenten werkt. “Ik kaartte die problematiek drie jaar geleden met Karen Desmet en Nathalie Lambrecht bij het gemeentebestuur aan en zij reageerden meteen heel enthousiast.”

“We gingen op zoek naar een partner en zo kwamen we uit bij de vzw Curando, die hier in Dentergem net een nieuwbouw voor wzc Mariaburcht heeft voorzien. Zo ontstond het idee om intergenerationeel zorg te dragen voor verschillende doelgroepen. In het nieuwe rusthuis zullen we gemeenschappelijke ruimtes delen met de bejaarden, in het oud, leegstaand gedeelte vinden momenteel werken plaats om de kamers om te bouwen tot klaslokalen en burelen. We voorzien vier tot vijf klassen, met allemaal telkens ook een buitenklas en een time-in-ruimte.”

Intergenerationeel samenwerken

De Ruimtevaarder, zoals de school zal heten, doet meer dan jong en oud onder hetzelfde dak brengen. “Dat kan gaan van samen rond taal of gedichten bezig zijn of met de rolstoel gaan wandelen en onderweg iets bijleren rond verkeer of milieu. Het kan ook zijn dat kinderen kleine taakjes krijgen, eens soep kunnen rondbrengen of samen met de kok eten maken. Of zelfs een simpel babbeltje tussen twee generaties kan al verrijkend zijn. Als de senioren een band kunnen smeden met de kinderen, zullen ze zich erkend voelen”, meent Björn.

“De kinderen van hun kant zullen meer rust ervaren en profiteren mee van de levenservaring. We geloven in een waardevolle uitwisseling en samenwerking tussen beide doelgroepen. Zo kunnen ze samen voor de moestuin zorgen, maar bijvoorbeeld ook samen aan tafel aanschuiven. Dat intergenerationeel samenwerken is een uniek gegeven in Vlaanderen. Ook de overheid ziet daar de meerwaarde van in en geeft daarom zijn zegen voor de opstart.”

Geen vast uur voor speeltijd

Momenteel vinden er in het oud gedeelte grondige renovatiewerken plaats. “We volgen daarbij de Scandinavische stijl om veel prikkels te vermijden. Denk aan zachte kleuren, een andere klasopstelling en een zekere uniformiteit”, legt Björn uit. “We maken ook de denkoefening om overal time-outplekjes in de school te integreren. Plekjes om tot rust te komen met wat muziek of iets anders.”

Gezien De Ruimtevaarder met een specifieke doelgroep werkt, houdt het daar in zijn lesaanpak ook rekening mee. “We werken bewust met een kleinschalige groep zodat we elk kind individuele begeleiding kunnen geven. Dat trekken we ook door in andere aspecten. Zo is er geen vast uur voor de speeltijd. Als een leerling nood heeft om te ontspannen op een ander uur, dan moet dat kunnen.”

“We denken ook niet in ‘leerjaren’, maar meer op vlak van wat elke leerling precies nodig heeft. De gewone kennisvakken zoals Wiskunde, Nederlands, Frans, zelfs Engels komen ook aan bod met de bedoeling om de leerlingen handvaten aan te reiken en waar het kan, ze opnieuw te oriënteren naar het gewoon onderwijs. Er is verder een samenwerking met een zorgboerderij waar ze mee de dieren kunnen verzorgen. Achteraan de school komt ook een dierenpark en is er plek om te ravotten.”

Uitzondering

Onderwijsschepen Bart De Keukeleire (Eendracht) is blij dat de gemeente zijn steentje kan bijdragen. “Al heeft het wel wat voeten in de aarde gehad”, zegt hij. “Voor een erkenning van de overheid moet je normaal twee types buitengewoon onderwijs aanbieden, maar voor De Ruimtevaarder is een uitzondering gemaakt en daar zijn we hen dankbaar voor. Als gemeente investeren we 200.000 euro in de renovatiewerken en nog eens 50.000 euro in materiaal zoals computers, lesborden, … Ook op vlak van buitenschoolse opvang doen we een inspanning voor een uitbreiding.”

Björn deed al ervaring op als directeur voor een school voor buitengewoon onderwijs in Deerlijk en ziet de nieuwe uitdaging helemaal zitten. “Straks ga ik in Dentergem aan de slag en ik stoom al een team van leerkrachten en experts klaar om de leerlingen bij te staan. De inschrijvingen zijn ondertussen geopend. Wie interesse heeft, kan contact opnemen, waarna we eens langs komen voor een kennismaking.”

Meer info: www.dentergem.be/de-ruimtevaarder.