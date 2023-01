Nieuwe sanitaire blok van Barthel officieel ingehuldigd

Toespraken, een receptie en zelfs een knip van de schaar. Het nieuwe sanitaire blok van Gemeentelijke Basisschool Barthel in Rekkem werd vrijdag officieel ingehuldigd, een gebeurtenis voorzien van alle toeters en bellen.

“We herinneren ons allemaal nog de geursteentjes die we massaal in de toiletten moesten plaatsen!” Dankzij die ene zin, tijdens de speech van directrice Ruth Vanhaezebrouck, werd het voor alle aanwezigen duidelijk dat de verbouwingen meer dan welkom waren. “Het oorspronkelijke sanitaire blok werd in 1970 gebouwd”, klonk het. “Het bewees ons decennialang dienst maar ook hier kwam de tand des tijds voorbij. Stukken van het dak die los lagen, water dat overal naar binnen sijpelde en de geur die niet altijd even aangenaam was. Een renovatie drong zich op en vandaag is het eindelijk zover. Het sanitaire blok werd niet alleen voorzien van toiletten, ook aan de buitenzijde werd verstandig met de plaats omgesprongen. Aan de ene zijde werd een groot afdak gebouwd, waar kinderen binnenkort hun eigen ‘chillhoekje’ zullen kunnen installeren. Aan de andere kant werd dan weer rekening gehouden met de komst van een nieuwe, groene zone.”

Met de komst van het nieuwe sanitaire blok, moest ook de stadskas worden aangesproken. “Een bedrag van 212.000 euro werd hiervoor voorzien, waarvan 70% werd verkregen via Vlaamse subsidies”, klonk het bij bevoegd schepen Renaat Vandenbulcke. “De vraag naar een nieuw sanitair blok voor de school was niet nieuw. Bij onze aanstelling hebben we het meteen meegenomen in ons meerjarenplan en werden de eerste voorbereidingen reeds gemaakt. Helaas kwam toen de coronacrisis waardoor het geheel stil werd gelegd. Daarna kwam er nog de plotse stijging van de grondstofprijzen, waardoor we een nieuwe aanbesteding moesten uitschrijven; Eind goed al goed want vorig schooljaar werd met de afbraak van de oude unit gestart en dit schooljaar kunnen de leerlingen volop gebruik maken van een gloednieuw exemplaar.”

De investeringen in de basisschool komen hiermee nog niet aan hun einde. Ook de vloer van de grote zaal wordt binnenkort aangepakt. De gemeenteraad gaf hiervoor recent haar goedkeuring.