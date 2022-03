Nieuwe kleuterspeelplaats van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Ardooie is klaar

Zondag wordt een hoogdag voor de kleuters van gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Ardooie. Dan wordt de nieuwe kleuterspeelplaats officieel geopend. Een project dat in 2019 werd aangekondigd is nu voltooid.

Directeur Jan De Decker is fier op de realisatie. “In 2019 werd vanuit de Vlaamse overheid een project gelanceerd om speelplaatsen op school groener en bewegingsvriendelijker te maken. Men gooide er een subsidie van 15.000 euro tegenaan.”

“Slecht enkele Vlaamse scholen konden hier van genieten. Wij hebben onmiddellijk en sterk dossier ingediend met het oog op een renovatie van de kleuterspeelplaats. Het was dan ook aangenaam om horen dat wij uitverkozen waren. Wel moesten we nog bij de Vriendenkring én de gemeente aankloppen om bijkomende gelden vrij te maken voor de realisatie van deze nieuwe speelplaats”.

Droomspeelplaats

Om dit plan gestalte te geven mochten de kinderen van de Zonnebloem hun droomspeelplaats tekenen. Ook de ouders kregen inspraak. “Het resultaat van deze fijne samenwerking wordt zondag aanstaande, 27 maart, om 11.00 uur voorgesteld. Na een woordje van de burgemeester en de onderwijsschepen zal een kleuter de nieuwe speelplaats officieel openen”

In de namiddag kan iedereen er bij zijn, want dan is er de jaarlijkse fancy fair. De schoolbar is er open, er is randanimatie en je kan deelnemen aan een lentewandeling of een fietstocht.

(JM)