Nieuwe klaslokalen voor kleuters Sint-Kristoffel

Schooltrio afdeling Sint-Kristoffel kan op 1 september starten in nieuwe kleuterklassen. In november werden de kleuterklassen van het oude gebouw afgebroken.

“Nu zijn er vier nieuwe kleuterklassen gerealiseerd. Alle 60 kleutertjes kunnen dus in een nieuw klasje starten”, vertelt Directrice Nathalie Reheul. “Per twee klassen is er een gedeeld sanitair blok en een ruime bergruimte voorzien. Klassen zelf hebben ingebouwde kasten en een wastafel. De klassen zijn heel ruim en hebben veel lichtinval dankzij grote ramen en koepels, waardoor de kleuters ook zicht op de velden krijgen. We willen immers het landelijke karakter van onze school behouden. Tussen de ruimten zijn schuifwanden voorzien om het verbinden en het samenwerken tussen de klassen te bevorderen. Hiermee is de eerste van drie fases afgewerkt, later volgt de renovatie van het andere gebouw.” De kinderverzorgster en de kleuterleerkrachten zijn de hele vakantie druk aan het werk geweest om de klassen in te richten. “Ze verdienen een pluim, want ze hebben een groot deel van hun vakantie opgeofferd om de kleuters op 1 september een warm onthaal te kunnen bieden. We zijn ook de mensen van de Vriendenkring heel dankbaar voor het mooie budget die zij schonken voor de nieuwe klassen”, geeft directrice Nathalie Reheul nog mee.

Nieuw uitzicht

“Intussen is ook het vroegere klooster afgebroken en kregen de lokalen die vooral voor administratie en dergelijke werden gebruikt, een andere plaats. Zo krijgt de school geleidelijk aan een nieuw uitzicht.” Wanneer de volgende fase zal kunnen starten, staat nog niet vast. (ACK)