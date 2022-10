Nieuwe Ipads en schoolbanken voor De Ooievaar

Gemeentelijke basisschool De Ooievaar kan er weer een tijdje tegen dankzij nieuw schoolmateriaal. “Met zowel Vlaams geld als eigen middelen investeerden we in digitale toepassingen en schoolmeubilair”, zegt schooldirecteur Luc Musschoot.

In de coronaperiode moesten veel kinderen grotendeels van thuis uit les volgen en dat betekent ook dat er veel nood was aan laptops en andere digitale toepassingen.

Geen krijtborden

“Van de middelen die minister Weyts toen vrijmaakte, en die door de scholen gespreid konden gebruikt worden over meerdere jaren, profiteren we ook nu nog”, zegt directeur Luc Musschoot. “Voor de gemeentelijke school in Sijsele en die in Damme samen ging het toch over zo’n 20.000 euro vanuit de Vlaamse overheid. We zijn de Vlaamse regering dankbaar, maar ook onze eigen stadsbestuur zijn we dankbaar. Stad Damme investeerde zelf ook voor ongeveer 20.000 euro.”

Voor de gemeenteschool in Sijsele werden eerder al een 20-tal laptops aangekocht. In het kleinere schooltje van Damme centrum wordt er geopteerd voor iPads. Daarvan zijn er dus zes gloednieuwe toestellen bijgekomen. “Die laptops en iPads zijn perfect compatibel met de digitale borden die steeds vaker gebruikt worden in onze klassen. Van de negen schoolklassen in ons gemeentelijk onderwijs zijn er slechts twee à drie waar nog met een traditioneel krijtbord wordt gewerkt”, weet directeur Luc Musschoot. “Er zijn in Damme overigens ook 15 nieuwe schoolbanken met bijhorende stoelen bijgekomen. Dat is zeker geen overbodige luxe, want de vorige waren meer dan twintig jaar oud.” (PDV)