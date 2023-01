Nieuwe inschrijvingsprocedure voor basisonderwijs in Blankenberge

Voor het schooljaar 2023-2024 verandert de inschrijvingsprocedure voor alle basisscholen in Blankenberge.

Om elk kind een plaats te garanderen in een school naar keuze, starten de scholen met digitaal aanmelden. Je kind is geboren in 2021 en gaat in 2023 of op 1 september 2024 voor het eerst naar de basisschool, óf je kind is al ingeschreven in een school maar je kiest volgend schooljaar voor een andere Blankenbergse basisschool.

Aanmelden kan tussen 28 februari en 21 maart via de website van de school of op www.blankenberge.be/kleuter-en-lager-onderwijs.