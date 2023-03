Nieuwe infobrochure ondersteunt ouders in keuze kleuterschool

Ouders staan voor een belangrijke keuze wanneer hun kind twee kaarsjes mag uitblazen: naar welke school stuur ik mijn kind? Meulebeke telt namelijk vijf scholen die kleuteronderwijs aanbieden. Het gemeentebestuur van Meulebeke wil ouders hier zo goed mogelijk in ondersteunen.

Samen met het Huis van het Kind ontwikkelde de gemeente een infobrochure die ouders wegwijs maakt door het schoolaanbod in Meulebeke. “In de scholenbrochure werden naast de voorstelling van de Meulebeekse scholen ook enkele tips opgenomen voor een zachte overgang vanuit de thuis- of kinderopvang naar school en tips rond zindelijkheid. Ouders vinden er ook informatie over de instapmomenten en de gemeentelijke brugfiguur wordt voorgesteld”, vult schepen van sociale zaken Rik Priem aan. Samen met de scholenbrochure wordt een verjaardagskaart verstuurd naar alle Meulebeekse kinderen die 2 jaar worden.

Belangrijke basis

Huis van het Kind Meulebeke – Pittem – Ruiselede – Wingene richtte in 2019 een lokale themawerkgroep ‘participatie en integratie van kleuters op school’ op. De werkgroep stelde vast dat ouders niet altijd over voldoende kennis over het Belgisch onderwijssysteem beschikken waardoor betekenis en waarde van kleuteronderwijs soms anders ingeschat wordt. Dat heeft dan weer een invloed op het al dan niet deelnemen aan kleuteronderwijs. Een kleuter leert in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en praktische vaardigheden en legt er een belangrijke basis voor de verdere schoolcarrière. Daarom werd beslist dat het nodig is om ouders een éénduidig overzicht te bezorgen van alle scholen binnen de gemeente.

“We ontwikkelden deze scholenbrochure omdat voor een kind elke dag in het onderwijs telt en omdat kinderen ertoe doen. We willen ouders ondersteunen zodat zij een bewuste keuze voor een school kunnen maken. Opvoeden gaat beter als dat in een goede samenwerking met de school gebeurt. Vele handen maken een sterk kind”, zegt schepen van onderwijs Anneke Dejonghe, die naast haar schepenambt zelf in het onderwijs staat.

KIBA-fiche

Vorig jaar werd door de werkgroep ook de KIBA-fiche in het leven geroepen om de overgang naar school zo goed en zacht mogelijk te doen verlopen. Aan de hand van de fiche kan een globaal beeld gevormd worden rond de ontwikkeling van het kind gaande van baby tot peuter. Nuttige informatie kan op deze manier met elkaar gedeeld worden, zodat dat de school over een goeie basis beschikt vooraleer het kind van start gaat. Leerkrachten kunnen op deze manier beter inspelen op de noden en talenten van het kind.