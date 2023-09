Nieuwe gemeenteschool Zonnebeke krijgt vorm

Op de gemeenteraad in Zonnebeke werden maandagavond de plannen van de nieuwe gemeentelijke basisschool voorgesteld. Iedereen toonde zich tevreden, maar de oppositie wil meer vaart achter het project.

De gemeentelijke basisschool De Zonnebloem in Zonnebeke heeft grote (ver)bouwplannen. Nieuw is dat niet, want de eerste plannen tot uitbreiding dateren al van 2015. Het huidig bestuur bouwde echter de plannen af van hun voorgangers en bewandelde een nieuwe weg. De aangroei van de schoolbevolking maakt het project heel dringend. Op de gemeenteraad stelden de algemeen directeur Alain Wyffels en schooldirecteur Wouter Ballyn het nieuwe project voor.

Nieuw kleuterblok

Er komt in de school een volledig nieuw kleuterblok met zeven klassen, nieuwe refter, sanitair blok, nieuwe overdekte speelplaats, nieuwe sportzaal… De huidige gebouwen krijgen een opfrisbeurt. Volgens het plan zal de speelplaats ook verrijkt worden met talrijke speeltoestellen. Later komt ook nog op de site het gebouw van de kinderopvang. Het prijskaartje van de nieuwe school zou ongeveer 4,5 miljoen euro kosten. Daarvan wordt onmiddellijk 1,3 miljoen euro via AGION, het Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, gesubsidieerd. Voor de overige 3,2 miljoen komt er ook een subsidie van 1,2 miljoen, maar pas in de periode 2030-2034. De gemeente zal dit bedrag moeten voorschieten.

De oppositie toonde zich niet ontevreden met de nieuwbouw, maar zowel InSamenSpraak als N-VA vrezen voor het financiële plaatje. “Er was voor 2024 een som van 560.600 euro voorzien in het meerjarenplan. Dit wordt afgebouwd naar 400.000 euro en het bedrag van 1.830.000 euro voor 2025 gaat naar 1.500.000 euro. Alles wordt dus doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Die voorfinanciering kan onze gemeente niet dragen,”, aldus N-VA. Raadslid Luk Hoflack (InSamenSpraak) raadde de meerderheid aan hun luxeprojecten zoals het landhuis op te bergen en prioriteiten te stellen. “De school kon er al geweest zijn in 2020. Daarbij is hier nergens nog sprake van de school in Geluveld. Hoe lang zal daar nog moeten gewacht worden? Komt die er nog?”, vroeg hij zich af. (NVZ)