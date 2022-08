Nieuwe gebouwen van vrije basisschool De Tandem in Roksem officieel geopend

Er heerste zaterdagmiddag een vrolijke en aangename sfeer op de speelplaats van vrije basisschool De Tandem. Hét moment om de school officieel voor geopend te verklaren was immers aangebroken.

Lieve Mergaert, directeur van vbs De Tandem, die tot nu twee vestigingen had – Roksem en Westkerke – kreeg de eer om samen met leden van de kindergemeenteraad het lint door te knippen. “Ik ben blij en trots. We hebben hier allemaal zo naar uitgekeken. Na twee jaar A-typische schooljaren met veel verhuizingen, zoeken naar oplossingen, mogen we straks het nieuwe jaar starten met alle klassen in onze nieuwe school.”

Het officiële gedeelte startte met bisschop Lode Aerts die de kruisjes zegende, gemaakt door de kinderen en waarvan eentje in elke klas wordt opgehangen. Burgemeester Anthony Dumarey, die zelf zijn hele kleuter- en lagere klassen doorliep in de Roksemse school, had niets dan lof voor iedereen die aan de realisatie hebben meegewerkt.

“Dit is nu het kloppende hart van Roksem”

“Het resultaat van dromen, studeren en overleggen met de verschillende partners, is dit prachtige nieuwe gebouw dat op relatief korte tijd gerealiseerd werd”, aldus de burgemeester. “Dit is nu duidelijk het kloppende hart van Roksem, waar intussen ook de BKO Flamingo is ondergebracht.”

Hugo Gevaert van scholengroep KoHi schetste hoe de puzzel voor de nieuwe school sedert het najaar van 2016 in elkaar viel. Ook de voorzitter van deze scholengroep, Michel Maricau, prees iedereen die aan dit project heeft meegewerkt.

Tot slot kwam schepen van Jeugd en Gezin Romina Vanhooren aan het woord die het vooral had over de samenwerking van de school met de buitenschoolse kinderopvang, die onder de naam Flamingo, nu ook in Roksem kan.

Dorpshuis

En het gebouw herbergt niet alleen onderwijs en opvang, maar straks, met Roksem Kermis, wordt ook het dorpshuis geopend. “Waar het verenigingsleven en de Roksemnaren, een thuis zullen vinden”, verzekert Anthony Dumarey, die ook nog meldde dat in 2025 de Brugsesteenweg wordt heraangelegd, met meer aandacht voor verkeersveiligheid en in het bijzonder de trage weggebruikers.

