Nieuwe freinetschool Poer neemt intrek in oude brouwershuis van familie Lagae in Heule

Na lang zoeken heeft de nieuwe ervaringsgerichte freinetschool Poer een locatie gevonden in Heule. De school wilde oorspronkelijk op 1 september 2022 starten en vond anderhalf jaar na het bekendmaken van de plannen een gepaste locatie. Poer neemt zijn intrek in het oude brouwershuis van de familie Lagae in de Zeger van Heulestraat. Op woensdag 1 maart om 19 uur plannen ze een infomoment in De Heerlijkheid van Heule. Poer maakt deel uit van de Levensboom, de freinetscholen met vier vestigingen in en rond Kortrijk.

“We zijn heel blij dat we eindelijk een locatie gevonden hebben en kunnen niet wachten om te beginnen”, laat Jeska Verthé van Poer weten. In november 2021 maakte Poer haar plannen bekend om een nieuwe school te openen in Heule. Het doel? De deuren openzwaaien voor een honderdtal kinderen in september 2022. Zes maanden na de beoogde openingsdatum heeft de school eindelijk een locatie gevonden. Het pand in de Zeger van Heulestraat 47, wordt volgens Poer gehuurd van de familie Lagae-Brice. Die bevestigen dat nieuws, maar geven ook aan dat de punten en komma’s nog ontbreken. De school wil vooral inzetten op “buitenonderwijs”. Meer informatie over de exacte invulling van de site en de plannen van de school, wil de coördinator voorlopig nog niet kwijt. Daarvoor organiseert het op woensdag 1 maart een infomoment.

In historisch brouwershuis

De nieuwe ervaringsgerichte freinetschool Poer komt in de vroegere woning van de brouwersfamilie Lagae. De familie Lagae was bijna 400 jaar (tot midden vorige eeuw) zowat de belangrijkste en meest invloedrijke familie in Heule. Ze leverde onder meer brouwers, notarissen en (vier) burgemeesters en zelfs een bisschop. Agatha Lagae was de stichteres van de huidige zusters van Liefde (met het klooster en de school Spes Nostra). Het Lagaeplein is naar de familie vernoemd. Wanneer het brouwershuis gebouwd is, is niet precies bekend.

Er zou al voor 1800 kleinschalige brouwersactiviteit geweest zijn, maar algemeen wordt 1827 beschouwd als het jaar waarin burgemeesterszoon Franciscus Lagae de brouwerij oprichtte. Zeker is dat zijn zoon-brouwer Edouard bij zijn huwelijk in 1874 in het huis woonde. Zoon Maurice en dochter Anna, beiden ongehuwd, zetten de brouwerij voort. Anna woonde rond 1950 in het brouwershuis. Nadien woonden haar neef Eduard Lagae en zijn dochter Alix er, die – als laatste Lagae in Heule – tot nu toe met haar man Brice Verheust het huis bewoond.

Drankendepot

Brouwerij Lagae zette het eigenlijke brouwen al stop in 1936 wegens niet meer rendabel maar men bleef nog bottelen (voor overnemer Wielemans). Nadien werd het een drankendepot. De brouwerijgebouwen werd in 1990-91 gesloopt om plaats te maken voor het ontmoetingscentrum De Vonke dat straks (5 maart) 30 jaar geleden geopend werd. Het brouwershuis bleef behouden en blijft herinneren aan het rijke Heulse brouwerijverleden en aan de familie Lagae. (JF/NOM)