Nieuwe freinetschool “POER” in Zeger van Heulestraat start in september: “We stellen samen met de buurt een mobiliteitsplan op”

Na lang zoeken heeft de nieuwe freinetschool Poer een locatie gevonden in Heule. De school maakte haar plannen eind 2020 wereldkundig en wilde oorspronkelijk op 1 september 2022 starten, maar de zoektocht naar een locatie had serieus wat voeten in de aarde. Zes maanden na de voorziene startdatum heeft de school nu zijn stek gevonden. Het neemt zijn intrek in het oude brouwershuis van de familie Lagae in de Zeger van Heulestraat 47. Vanaf september moeten er zo’n 90 leerlingen school lopen. Op het eerste infomoment tekenden zo’n 120 geïnteresseerden present.

“We zijn heel blij dat we eindelijk een locatie gevonden hebben en kunnen niet wachten om te beginnen”, laat Jeska Verthé, de coördinator van Poer weten. Al in november 2020 spraken enkele initiatiefnemers, onder impuls van scholenorganisatie De Levensboom, hun ambities uit om een freinetschool, ofwel methodeschool, in Heule uit de grond te stampen. De plannen en enthousiastelingen waren er, een geschikte locatie nog lang niet. Een jaar na de intentieverklaring organiseerde de school een nieuw infomoment. De beoogde startdatum? September 2022. De startdatum én naam ‘POER’ waren er, een locatie nog steeds niet. Flashforward naar maart 2023. Zes maanden na de beoogde startdatum heeft de school eindelijk een geschikte locatie gevonden.

Het oude brouwershuis van de familie Lagae in de Zeger van Heulestraat, moet vanaf september 2023 dienstdoen als schoolgebouw. De brouwersfamilie Lagae was bijna 400 jaar (tot midden vorige eeuw) zowat de belangrijkste en meest invloedrijke familie in Heule. Agatha Lagae was de stichteres van de huidige zusters van Liefde (met het klooster en de school Spes Nostra). Het Lagaeplein is naar de familie vernoemd. Wanneer het brouwershuis gebouwd is, is niet precies bekend. De huidige eigenaars zijn Alix Lagae en Brice Verheust. Aan het pand hing bij de eerste verkoopplannen van de eigenaars een prijskaartje van bijna 850.000 euro. POER gaat het pand gewoon huren.

Eerste infomoment

Nu de locatie de locatie eindelijk afgevinkt kon worden op de checklist, organiseerde de school op 1 maart een infomoment om zijn plannen uit de doeken. Zo’n 120 nieuwsgierigen zakten af naar De Heerlijkheid. Dat meer samenwerking, maar ook de kans om iets zelfstandig aan te pakken, op je eigen ritme en je eigen manier centraal staat bij een Freinetschool, was al bekend. Maar naar de exacte invulling van de school was het nog gissen. De school wil vooral inzetten op “buitenonderwijs” en maximale zelfontplooiing van de leerlingen. “Er komen maximaal negen kinderen per schooljaar. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen, worden er ook een aantal leerkrachten aangetrokken. Onze school telt maximum 90 kinderen. We kiezen voor een kleinschalig project. De inschrijvingen worden bepaald op basis van woon- en werkafstand,” legt coördinator Jeska Verthé uit.

De inschrijvingsprocedure loopt al eventjes via de inschrijvingssystemen van Stad Kortrijk en stopt op 21 maart. Hoewel de inschrijvingsperiode dan nog niet ten einde is, organiseert de school op 18 maart een nieuw infomoment. “Daar zullen we dieper ingaan op de algemene pedagogiek. Na de aanmeldperiode stellen we een team samen. Vanaf dan zal alles veel concreter worden. We hebben al zaken uitgewerkt met de pedagogische werkgroep (bestaande uit leden van het kernteam en vrijwilligers (ouders, pedagogen, sympathisanten,…)), maar pinnen pas dingen vast in samenspraak met het team en de ouders die effectief ingeschreven zijn in POER,” vult ze aan.

Mobiliteit

Niets lijkt een officiële opening van de school nog in de weg te staan, al wringt het schoentje toch nog bij enkele buurtbewoners. Zij werden ietwat overdonderd door de plotse aankondiging dat de school er kwam en vrezen nu mobiliteitsproblemen. “We zijn absoluut blij dat er werk wordt gemaakt van dergelijk educatief project. We hopen echter dat de beschikbare parkeerplaatsen, ook bij de komst van de school toegankelijk blijven voor de buurtbewoners. Ook is de Zeger van Heulestraat al redelijk druk tijdens de spitsuren, het valt te bezien welke impact de komst van de school daarop zal hebben,” leggen ze uit. De school en buurtbewoners gingen alvast in overleg om samen tot een kant-en-klaar plan te komen. De eerste plannen werden alvast gesmeed, op 18 maart komt er niet infomoment waarop ook andere buurtbewoners kunnen aansluiten. Al denkt Jeska dat de impact op de mobiliteit eerder beperkt zal zijn. “We verwachten dat veel kinderen te voet of met de fiets zullen komen. We zien dit ook in onze andere vestigingen, waar we een mobiliteitsonderzoek hielden. We begrijpen dat een school een impact heeft. In samenspraak met het buurtcomité en stad Kortrijk stellen we een mobiliteitsplan op.” Geluidsoverlast lijken zowel buurt als school niet te vrezen. “Maar mocht dat toch het geval zijn, gaan we uiteraard in gesprek,” voegt Jeska nog toe.

Het pand in de Zeger van Heulestraat 47 oogt van buitenaf dan wel aan de oude kant, binnenin is alles piekfijn in orde. Het gebouw heeft een grote tuin, telt zes (slaap)kamers, enkele garages en is nog eens volledig onderkelderd. Om het brouwerijgebouw om te toveren tot een schoolgebouw, nam POER architectenbureau AVDK onder de arm. Ingrijpende werken zouden op dit moment niet nodig zijn. “Wel doen we een studie omtrent hygiëne en brandveiligheid. We gingen reeds op bezoek met de brandweer, hebben een preventieadviseur. We zijn goed omringd.” Geïnteresseerde buurtbewoners zijn welkom op een nieuw overlegmoment op 18 maart, de locatie en startuur worden nog bekendgemaakt. Ouders die hun kind willen inschrijven bij POER kunnen een mail sturen naar poer@levensboom.be