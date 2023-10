Nieuwe editie Kinderuniversiteit brengt 287 kinderen in aanraking met wetenschap

KU Leuven Kulak organiseert vandaag een nieuwe editie van de ‘Kinderuniversiteit’ op haar campus.

De gangen van de Kortrijkse universiteitscampus liepen vol met kinderen tussen 8 en 13 jaar met een hart voor wetenschap. Via heel wat boeiende workshops en originele colleges, geleid door professoren en onderzoekers van KU Leuven, maakten ze op een creatieve manier kennis met het onderzoek van de campus. “Onder het thema ‘Ik denk dus ik ben’ worden de kinderen aangemoedigd om kritisch te zijn en ook te durven twijfelen aan dingen. Kortom met een wetenschappelijke blik naar de dingen kijken en onderzoekend, verkennend te werk te gaan. De kinderen krijgen les in een auditorium, maar daarna is het aan de jongeren zelf om de handen uit de mouwen te steken. Onder het overkoepelende thema worden er onder andere DNA-codes gekraakt, worden robots doorheen de campus genavigeerd en leggen we boeken aan de leugendetector”, zegt Josefine Soen.