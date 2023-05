Nieuwe directeur voor Spermalie

Hotel- en Toerismeschool Spermalie heeft een nieuwe directeur: Ole Vercauteren (42) volgt Koen Declerck op, die voor een administratieve functie binnen de scholengroep SKOBO opteert. Tot eind juni combineert Vercauteren zijn directieambt met een opdracht als leraar economische vakken en informatica in een handelsschool in Sint-Niklaas.

“Er waren heel wat kandidaten die graag directeur van Spermalie wilden worden”, opent algemeen directeur Miek Kemel (42). “De resultaten van het assessment leerden ons dat Ole Vercauteren de meest geschikte kandidaat was. Hij is iemand met een charismatische uitstraling en dat is heel belangrijk voor een directiefunctie in een hotelschool. Ook zijn authentieke communicatiestijl overtuigde de jury. Hij heeft daarenboven een economische achtergrond en dat is een absolute meerwaarde om een bedrijf als Spermalie te leiden. We zijn er zeker van dat we met Ole Vercauteren een prima keuze maken.”

Toekomstvisie

De nieuwe directeur van Spermalie is geboren en getogen in het Waasland, maar woont al ruim tien jaar in Pittem. Hij is vader van een dochtertje van acht. “Na bijna twintig jaar lesgeven in dezelfde school keek ik uit naar een nieuwe uitdaging. Uiteraard kende ik Spermalie als een traditieschool met naam en faam. De doelgroep (leerlingen TSO en BSO, red.) ken ik maar al te goed, maar de richtingen hotel en toerisme zijn me onbekend. Net daarom is het goed dat ik tot het einde van het schooljaar synchroon meeloop met technisch adviseur -coördinator Sabrina Caeckaert om de school in zijn geheel beter te leren kennen. Administratief ben ik sinds 17 april de directeur van Spermalie, maar voor de leerlingen en de ouders blijft Sabrina het aanspreekpunt.”

De nieuwe directeur onderschrijft volledig de toekomstvisie van het schoolbestuur. “We willen de eigenheid en de kwaliteit van deze school de komende jaren nog meer in de verf zetten”, aldus algemeen directeur Miek Kemel. “De wereld van horeca en toerisme verandert razendsnel. Het is uiterst belangrijk dat we als school klaar zijn voor de uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.”

“Naast een nieuwe directeur starten we op 1 september met de nieuwe richtingen taal & communicatie en onthaal & recreatie. Daarnaast verhuizen onze internen die in ‘De Veste’ en ‘De Polders’ verbleven naar de volledig vernieuwde kamers in de Snaggaartstraat. Ook ons didactisch restaurant ‘Hoeve Cortvriendt’ wordt opgefrist en krijgt een totaal nieuwe didactische keuken”, besluit Sabrina Caeckaert. (PDC)