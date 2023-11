Nieuwe campus voor buitengewoon onderwijs in gebouw aan Ieperse vestingen: “Een historisch moment”

Het buitengewoon basisonderwijs barst uit zijn voegen in Ieper. De drie bestaande schoolvestigingen blijken te klein en volgend jaar komt er nog een vierde locatie. Daarom wil de scholengemeenschap tegen 2026 alle leerlingen samenbrengen in het leegstaande gebouw van de FOD Financiën aan de Ieperse vestigingen. “We hopen op 11,5 miljoen euro voor een grondige verbouwing op deze prachtige site.”

“Dit is een belangrijke mijlpaal, een historisch moment”, zegt Koen Schelpe. Hij is algemeen directeur van kleine Vos, de scholengemeenschap van acht vrije basisscholen in Ieper waaronder het buitengewoon onderwijs van Het Vlot.

Plaatstekort

Deze school is nu gespreid over drie locaties: de hoofdvestiging in de Sint-Elisabethstraat en de vestiging in de Sint-Catharinastraat, allebei in het stadscentrum, en dan nog de vestiging in de voormalige basisschool langs de Veurnseweg in deelgemeente Brielen. De basisschool sloot in 2021 door een leerlingentekort, maar werd vorig jaar overgenomen door Het Vlot dat kampt met plaatstekort.

Vierde vestiging

Ondanks de recente uitbreiding is er nog steeds een capaciteitsprobleem. “We zijn bezig met gesprekken voor een vierde locatie vanaf volgend schooljaar. Dan willen we ook starten met het aanbod van type 3”, aldus Schelpe. “Binnen een paar jaar willen we Het Vlot organiseren op één vestiging, dat is organisatorisch veel beter en voor het personeel een stuk aangenamer.”

Subsidie

De keuze viel op het gebouw van de FOD Financiën aan de Arsenaalstraat. “Dit gebouw staat al een aantal jaren leeg. Dat kunnen we nu kopen onder enkele voorwaarden. Tot eind 2024 huurt de FOD Financiën het gebouw en intussen bereiden we een dossier voor om volgend jaar hopelijk een projectsubsidie te verkrijgen van ongeveer 8 miljoen euro voor een grondige verbouwing. Daarbovenop moet de school dertig procent van de kost – 3,5 miljoen euro -met eigen middelen betalen. De buitenschil laten we zoals het is, maar binnen gaan we alles renoveren en bijna energieneutraal maken. In het beste geval hopen we tegen 1 september 2026 te verhuizen. Dan moet het project wel vlekkeloos verlopen.”

Groene zone

“Het is een prachtige site met een mooi groot gebouw waar we leerlingen kunnen scheiden waar nodig en laten samenwerken waar het kan. Er zijn verharde, zachte, groene en zelfs beboste zones. De locatie ligt dichtbij de vestingen, de binnenstad en op wandelafstand van het sportcentrum en zwembad. Met deze doelgroep willen we inclusief en levensecht leren in de nabije stimulerende omgeving.”

Vestigingen te koop

Voor de drie bestaande vestigingen zijn geen verdere schoolplannen. “We gaan ze te koop stellen en de middelen daaruit aanwenden als investering in de nieuwe school. Dit is het veruit het grootste project van onze scholengemeenschap uit de voorbije en komende jaren.”

Het Vlot telt nu 240 leerlingen en heeft op de nieuwe campus plaats voor 300 leerlingen. “De school kan zo een doeltreffend beleid voeren met het oog op de fysieke en mentale veiligheid van de leef-, leer- en werkomgeving voor leerlingen en personeel. We zijn vastbesloten om de overgang naar het nieuwe gebouw zo soepel en succesvol mogelijk te laten verlopen. Hiervoor plannen we onder meer op korte termijn een buurtoverleg. We danken iedereen voor hun voortdurende steun en betrokkenheid.” (TP)