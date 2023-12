Nieuwe campus Nexus verenigt vijf GO!-instellingen: “We investeren niet in muren, maar in een topomgeving”

Het onderwijslandschap in Nieuwpoort ziet er over enkele jaren helemaal anders uit: vijf GO!-scholen bouwen samen aan een gezamenlijke campus in de Arsenaalstraat, voor jong en jong van hart. “We willen niet gewoon wat muren optrekken. Samenwerking is de sleutel tot succes”, klinkt het. Kostprijs: ruim 11,5 miljoen. De werken zouden beginnen in september 2024 en twee schooljaren duren.

De vijf instellingen die in het project stappen, zijn basisschool De Vierboete, atheneum Nieuwpoort, school voor duaal leren DUO, volwassenenonderwijs CVO Cervo-GO, en kinderdagverblijf De Meeuwtjes. Zij nemen binnen afzienbare tijd hun intrek op campus Nexus.

Directrice Véronique De Merlier is razend enthousiast: “Wij zetten hiermee een reuzenstap richting de toekomst van het gemeenschapsonderwijs. We gaan voor één megacampus, waar jong en oud samen onderwijs beleven. Het wordt niet alleen een plek om te leren, maar ook om te leven!”

Dat klinkt niet mis, en het prijskaartje liegt er dan ook niet om. De raad voor het gemeenschapsonderwijs heeft een dikke 11,5 miljoen euro vrijgemaakt om de boel in de Arsenaalstraat flink onder handen te nemen. Een stevig bedrag, maar de investering meer dan waard, volgens De Merlier: “We willen niet gewoon wat muren optrekken, maar écht investeren in een topomgeving.” Waar zowel de kleintjes uit het kinderdagverblijf als leergierige volwassenen hun plaats hebben. “Samen sterk, dat is ons motto. Door onze krachten te bundelen, creëren we niet alleen een leerrijke omgeving, maar geven we iedereen extra kansen. In deze tijd van veranderingen in het onderwijs geloven wij sterk in samenwerking als de sleutel tot succes.”

Twee teams

Voor de campus wordt eerstdaags een ontwerpteam aangesteld. Dat zal samen met het projectteam – bestaande uit vertegenwoordigers van het gemeenschapsonderwijs, de scholengroep Inspira en de betrokken directies – bepalen welke gebouwen een opknapbeurt krijgen of plaatsmaken voor nieuwbouw.

“We willen niet zomaar een paar nieuwe lokalen”, licht De Merlier toe. “Onze campus wordt geen gewone plek, maar een plaats waarin de GO!-visie ‘samen leren samenleven’ tot leven komt. We willen het maximale uit elke leerling halen, met aandacht voor hun talenten, interesses en individuele leermogelijkheden.”

De werken zullen naar verwachting in september 2024 beginnen en ongeveer twee schooljaren in beslag nemen. De uitvoering wordt gefaseerd aangepakt om ervoor te zorgen dat de huisvesting van de leerlingen niet wordt verstoord.

Ervaring

De scholengroep Inspira staat bekend om haar innovatieve projecten.

In Poperinge namen basisschool De Ster en de secundaire freinetschool samen hun intrek in een gloednieuw gebouw op de site Rekhof, nadat ze in maart 2022 hun oude locatie op de site Vroonhof hadden verlaten. In De Panne gingen de leerlingen van Innova op 1 september van dit jaar van start in een unieke leeromgeving, met een open en dynamische ruimte met multidisciplinaire leerzones, leerlabs en ateliers die gericht zijn op het centraal stellen van ervaringen. En op dit moment bevindt de nieuwbouw voor basisschool Groei in Vlamertinge zich in de laatste fase: nog deze maand zullen de kleuters en de leerlingen van de lagere school hun oude schoolbanken inruilen voor een modern en eigentijds complex.

“We willen voor onze leerlingen en leerkrachten altijd inspirerende en innovatieve omgevingen creëren”, zegt De Merlier. “Een plek waar leren niet alleen boeiend is, maar ook comfortabel en gezond.”

‘Rijksonderwijs’

Het GO! is een van de drie onderwijsnetten in Vlaanderen, naast het officieel (gemeente en provincie) en vrij gesubsidieerd onderwijs. Het is de voortzetting van het rijksonderwijs, dat in 1989 ophield te bestaan toen de derde staatshervorming de gemeenschappen bevoegd maakte voor onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs werd in 2007 herdoopt tot GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.