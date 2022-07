Nieuwe bus voor vrije basisschool in Eernegem

Het was dubbel feest op woensdagavond 29 juni in de vrije basisschool in Eernegem. Niet alleen werd er afscheid genomen van het zesde leerjaar, de school kan ook pronken met een nagelnieuwe autobus.

De bus, die plaats biedt aan 32 kinderen, kon dankzij een fikse financiële injectie van de ouderraad aangeschaft worden. Diezelfde ouderraad nam afscheid van haar voorzitter Els Van Hevel, die zich elf jaar lang heeft ingezet voor de school.

Ook Anneleen Wydooghe en Jessie Lievens namen afscheid van de ouderraad. Directeur Rik Lamote, nam met spijt in het hart afscheid van deze geëngageerde mensen en verwelkomde de nieuwelingen. Virginie Dewilde, Anneleen Wydooghe, Els Van Hevel, directeur Rik Lamote en Hannes De Kesel poseren voor de nieuwe bus. (RI)