Nieuwe basisschool Zedelgem-Dorp niet aan De Groene Meersen, wél aan woonzorgcentrum Klaverveld

Dat de gemeente Zedelgem en Scholengroep Sint-Rembert een nieuwe school in Zedelgem-Dorp willen zetten, is al enige tijd bekend. Ze hadden hiervoor eerder al de site van De Groene Meersen naar voren geschoven, maar die piste wordt nu verlaten want de aanvraag werd geweigerd. Beide partners scharen zich nu achter een nieuwe vooropgestelde locatie ter hoogte van het woonzorgcentrum Klaverveld en dienstencentrum De Braambeier langs de Loppemsestraat.

De huidige schoolgebouwen en de bijhorende infrastructuur in de Groenestraat en de Sint-Laurentiusstraat zijn helemaal opgebruikt. Daarom gingen de gemeente en de scholengroep op zoek naar een nieuwe locatie. “

Gigantisch energieverbruik

De huidige gebouwen van de school zijn in zeer slechte staat. Geen enkele goede huisvader of moeder kan nog akkoord gaan met het gigantisch energieverbruik dat dit met zich meebrengt. Daarnaast is een veilige schoolinfrastructuur van cruciaal belang”, zegt burgemeester Annick Vermeulen.

Ann Stael, algemeen directeur Scholengroep Sint-Rembert, verduidelijkt verder: “Een nieuwbouw biedt ons ook de kans om op één vestiging een eigentijdse leer- en leefomgeving te creëren voor de kinderen en hun leerbrachten. Denk maar aan meer multifunctionele lokalen, efficiënte inzet van speel- of leerstraten in de gang, samenbrengen van functies, lichtrijke klaslokalen met goede akoestiek en een uitdagende speelplaats met diverse bewegingsmogelijkheden.”

Maatschappelijke uitdagingen

De gemeente is eigenaar van de grond waar men de nieuwe school wil bouwen. “Gezien de aanvraag tot de bouw van een nieuwe school in de directe omgeving van sportcentrum De Groene Meersen geweigerd is, is deze piste voor het bouwen van een school daar nu definitief verlaten. Dit was nochtans een logische, om niet te zeggen de beste en uitverkoren, piste met veel mogelijkheden voor schoolgaande kinderen en voor de interactie met de vrijetijdssite die De Groene Meersen is.”

“Als lokaal bestuur moeten wij oplossingen zoeken en het hoofd bieden aan de vele maatschappelijke uitdagingen. We kunnen het tegenover onze jonge schoolpopulatie niet maken om ons te verwikkelen in jarenlange procedures. We moeten oplossingen aanreiken en dit doen we nu. De tijd dringt immers”, vervolgt Arnold Naessens, schepen van Omgeving en Milieu.

Ontwikkeling site Groene Meersen/Patrijzenhoek

Volgens het gemeentebestuur is het voordeel van de ‘groene’ omgeving op site De Groene Meersen helaas wel weggevallen op de nieuwe locatie langs de Loppemsestraat. “De groene omgeving die het gemeentebestuur wel graag naar voren had geschoven”, aldus nog schepen Arnold Naessens.

“De site Patrijzenhoek wordt uiteraard verder ontwikkeld en biedt nog steeds interessante opportuniteiten voor onze gemeente en de gemeenschap. De groene omgeving met veel ruimte voor recreatie en vrijetijdsaanbod biedt mogelijkheden. Daar blijven we dus de procedure van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) uitwerken. Maar een school hoort er daar niet meer bij.”

De nabije bewoners van WZC Klaverveld en dienstencentrum De Braambeier worden van deze nieuwe plannen geïnformeerd via een bewonersbrief die huis aan huis bedeeld wordt. Later zullen informatievergaderingen volgen.