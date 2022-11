Nieuwe algemeen directeur van scholengroep Impact is ambitieus: “Het welbevinden van leerkrachten is prioritair”

Pieter De Winne is de nieuwe algemeen directeur van scholengroep Impact. Hij volgt Wim Van Kerckvoorde op, die koos voor een nieuwe uitdaging. Binnen de scholengroep is hij een vertrouwd gezicht. Tot eind september was hij coördinerend directeur secundair onderwijs. “Onze scholengroep moet een werkplaats zijn waar mensen zich goed voelen.”

“Ik ben altijd gefascineerd geweest door bijzondere jeugdzorg, maar toch ben ik in 2009 na het afronden van mijn studies criminologie en pedagogische wetenschappen eerder toevallig als leerlingenbegeleider in het Zeelyceum in De Haan gestart. Ik nam er de rol van fusiebegeleider op en vervulde beleidsondersteunende opdrachten voor de coördinerend en algemeen directeur.”

“Enkele jaren later kreeg ik de kans om mee te werken aan de oprichting van een volledig nieuwe school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs in Brugge. Ondertussen is De Passer één van de grootste Type 9 OV4-scholen in Vlaanderen en daar ben ik fier op. Ook het feit dat we in 2017 uitgeroepen werden tot Warmste School van Vlaanderen blijft een heel mooie herinnering”, opent De Winne.

“Als directeur van De Passer kreeg ik ook de kans om bovenschools zaken uit te werken”, gaat De Winne verder. “Vanuit mijn opdrachten in de bemiddeling en HRM kon ik de rol van coördinerend directeur opnemen. Mijn nieuwe functie van algemeen directeur zie ik als een uitdaging. Onze scholengroep is een mooie en bruisende organisatie, die ik in de sporen van mijn voorganger verder wil uitbouwen en op de onderwijskaart wil zetten met innovatief, gedurfd en analytisch onderbouwd onderwijs.”

De mens

De nieuwe algemeen directeur heeft ondertussen zijn eerste werkweken achter de rug. “Ik ken het huis heel goed, maar ik heb de voorbije weken vooral heel veel mensen die met beide voeten in het onderwijsveld staan willen ontmoeten. Ik vind de mens in de organisatie heel belangrijk. Onze scholengroep moet een werkplaats zijn waar mensen zich goed voelen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat het welbevinden van leerkrachten een heel grote invloed heeft op de onderwijskwaliteit en de prestaties van de leerlingen.”

Grote uitdagingen

Het verder uitrollen van het huisvestingsplan wordt één van de grote uitdagingen van de nieuwe algemeen directeur. “Ik ben de Raad van Bestuur en mijn voorganger heel dankbaar voor de moedige keuzes die ze maakten om van elke school van onze scholengroep een veilige, hygiënische en digitaal toekomstgerichte onderwijsinstelling te maken.”

“Ik wil verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren”

“Door de verkoop van een aantal gebouwen zijn we financieel in de mogelijkheid om in de komende jaren verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten te realiseren. Het uiteindelijke doel is een leeromgeving te creëren waar onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen”, besluit De Winne enthousiast.

(PDC)