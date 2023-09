Nieuwbouwvleugel én nieuwe vleugel voor Academie Muziek en Woord in Menen

Bijna exact een jaar geleden startten de uitbreidingswerken aan de Stedelijke Academie Muziek en Woord. Het bleek een project uit symfonische proporties met op het einde van de ‘coda’: een nieuwbouwvleugel.

“Door het toegenomen aantal leerlingen en een grotere diversiteit aan opleidingen, groeide de nood aan bijkomende ruime en polyvalente klaslokalen, alsook een aangepaste zaal, mét een nieuwe mooie vleugelpiano voor toonmomenten en activiteiten. De stad Menen realiseerde daarom een nieuwe vleugel die zich perfect weet te situeren tegen het bestaande karaktervolle hoofdgebouw en het percussielokaal hier vooraan de Yvonne Serruysstraat”, zegt directeur Hannes Verstraete.

Nieuwe vleugel

BCQ Architecten ontwierpen daarom op vraag van Stad Menen deze nieuwe vleugel. Die bevat een ruime inkomhal, een nieuw secretariaat, drie extra leslokalen, een sanitair blok met toiletruimte voor mindervaliden, berging én een nieuwe polyvalente zaal van 124m². “Ook de interne circulatie hebben we geoptimaliseerd. De nieuwe vleugel zal in de toekomst dienst doen als nieuwe hoofdingang”, weet Schepen van patrimonium Renaat Vandenbulcke.

Klankkriebels

Klankkriebels (de domeinoverschrijdende initiatie-opleiding) is nieuw sinds het nieuwe decreet van september 2018. Muziek en woord worden hierin gecombineerd. “Deze opleiding vraagt dus een specifieke aanpak, met aangepaste ruime leslokalen. De lokalen die we hadden waren hiervoor niet altijd optimaal ingericht, maar daar komt nu dankzij het nieuwbouwgedeelte verandering in. Ook de richting Jazz-Pop-Rock is de laatste jaren sterk gegroeid. Hoewel het rock-en-roll-gehalte hoog lag in de containerklas waarin ze les kregen, zal het nieuwe lokaal ongetwijfeld een hele verbetering zijn voor de leerlingen. De vakgroep woord is eveneens in de wolken, omdat er eindelijk een specifiek lokaal voor de woordrichting in de hoofdschool voorhanden zal zijn”, vertelt Hannes.

Financieel

De aangepaste accommodatie zal ongetwijfeld een boost betekenen voor zowel leerlingen als leerkrachten. “De openheid van het gebouw en de nieuwe hoofdingang zal de bezoekers een groter welkomstgevoel geven. Bovendien zullen de nieuwe lokalen ook polyvalent gebruikt kunnen worden, door onder meer verenigingen. Ons stedelijk patrimonium onderhouden, verbouwen en waar nodig uitbreiden is financieel een grote uitdaging. Als goede huisvader bestuderen wij met ons stadsbestuur wat de noden én mogelijkheden zijn. Dit project hier voor onze academie hing al een tijdje in de lucht en het kon binnen de vooropgestelde planning gerealiseerd worden en kostte in totaal 800.000 euro”, aldus Renaat.

Aantal inschrijvingen stijgt

De inschrijvingsmaand september is amper gestart maar momenteel telt de academie muziek en woord voor komend schooljaar al méér dan 1000 inschrijvingen, een stijging met 11 % ten opzichte van eind augustus vorig jaar. “Als deze tendens zich voortzet, is de extra bijgekomen ruimte zeer welgekomen. Met de academie gaven we al decennia les vanuit verschillende locaties. Vanaf dit schooljaar ben ik echt blij dat we alle lessen in de hoofdschool op één plek organiseren voor de leerlingen. Ook voor de vele toonmomenten is hier nu een prachtige zaal. Ik ben bijzonder trots dat we dit met het bestuur hebben gerealiseerd”, besluit schepen van kunstonderwijs Griet Vanryckegem. (Nicolas Verhaeghe)