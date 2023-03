Nieuwbouw van House of Manufacturing en Technicum in PTI Kortrijk voorgesteld met speciale augmented reality

POM West-Vlaanderen, PTI Kortrijk, Agoria en Sirris stelden woensdag de nieuwbouw van ‘House of Manufacturing’ en ‘Technicum’ voor met speciale augmented reality-technologie. Als ontmoetingsplek voor de maakindustrie stimuleert House of Manufacturing duurzame technologische innovatie. Het aanpalende Technicum biedt plaats aan 600 leerlingen uit het technisch en beroepssecundair onderwijs om hen voor te bereiden op een job in de maakindustrie.

Partners Jean de Bethune (voorzitter van POM West-Vlaanderen), Jolyce Demely (algemeen directeur van Agoria Vlaanderen), Herman Derache (managing directeur van Sirris) en Tim Claeys (directeur van PTI Kortrijk) drukten samen op de rode knop waarop op het scherm het gebouw uit de grond verscheen. Nadien konden de aanwezigen de ‘House of Manufacturing’ en het ‘Technicum’ met augmented reality virtueel bezoeken door het pad op de werf te volgen. Augmented Reality ken je misschien nog van Pokémon Go op je smartphone. Het doel is dus om virtuele taferelen op je scherm te laten verschijnen.

“Bedrijven zullen in dit open expertisecentrum terecht kunnen voor inspiratie, ondersteuning, advies, netwerking en ontwikkeling van talent op maat.”

De nieuwbouw werd geprojecteerd op het beeld van de camera van een smartphone of kon je bekijken via een hololens. De opening van House of Manufacturing is voorzien voor april 2024. “Bedrijven zullen in dit open expertisecentrum terecht kunnen voor inspiratie, ondersteuning, advies, netwerking en ontwikkeling van talent op maat. We bundelen ons aanbod van opleidings- en onderzoeksinfrastructuur en netwerk- en vergaderfaciliteiten voor ondernemingen, kennisinstellingen en opleidingspartners om innovatie bij bedrijven te stimuleren”, vertelt Jean de Bethune.

Steun voor maakindustrie

Agoria en Sirris beslisten een kleine twee jaar geleden om hun activiteiten in West-Vlaanderen verder uit te bouwen met als uitvalsbasis Kortrijk. “Het is de bedoeling om vanuit House of Manufacturing, samen met de partnerorganisaties, initiatieven te lanceren die de maakindustrie in hun transities ondersteunt, om ze zo ook duurzaam in de regio te verankeren”, aldus Jolyce Demely.

In het labo van Sirris kunnen bedrijven bij het experience center voor digital manufacturing terecht om hands-on ervaring op te doen met de nieuwste technologieën. “Deze onderzoeksinfrastructuur stelt zich open voor bedrijven om nieuwe ideeën te testen, en om in cocreatie een beroep te doen op de expertise en de begeleiding van het partnernetwerk”, vult Herman Derache aan.

“Ook andere scholen en opleidingsverstrekkers kunnen van deze infrastructuur gebruik maken”

PTI heeft zich met zijn campus Techniek & Design in Kortrijk intussen al stevig geworteld als de secundaire school voor makers, designers en technische wetenschappers. “Opleiding is een belangrijke hefboom om kennis en expertise te laten doorstromen naar bedrijven. Met Technicum zal de school beschikken over ateliers uitgerust met de allernieuwste technieken en uitrusting. Ook andere scholen en opleidingsverstrekkers kunnen van deze infrastructuur gebruik maken”, zegt Tim Claeys. De eerste lessen in Technicum gaan van start volgend academiejaar.