Nieuwbouw Methodeschool Blink gaat van start

Basisschool van het gemeenschapsonderwijs ‘t Klavertje transformeerde vorig jaar in mei tot Methodeschool Blink. De school had in september vorig jaar al over een modulaire nieuwbouw moeten beschikken, maar door duurdere en schaarse materialen werd nu pas de eerste spadesteek gegeven.

“In mei vorig jaar implementeerden we een nieuw onderwijsmodel gebaseerd op het Daltononderwijs”, legt directrice Lysbeth Snauwaert uit. “De kernwaarden bij Daltononderwijs zijn keuzevrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, efficiëntie en reflectie. Die principes werden aangevuld met een aantal eigen accenten vanuit het team, namelijk oog hebben voor ieder individu, participatie van leerlingen en ouders, inzetten op innovatief onderwijs in de brede zin van het woord en aandacht schenken aan de diversiteit binnen de leerlingenpopulatie. We stapten toen ook af van de traditionele klassen en organiseerden ons in drie leer- en leefgemeenschappen. Zo werden peuters en kleuters in één klas samengebracht. De andere twee gemeenschappen bestaan uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar en uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Bedoeling was om in september vorig jaar onze flexibele modulaire nieuwbouw klaar te hebben, maar de schaarse en duurdere materialen gooiden roet in het eten waardoor we nu pas de eerste spadesteek kunnen geven. Onze nieuwbouw zou op 1 september klaar moeten zijn voor het nieuwe schooljaar. De nieuwbouw zal bestaan uit lokalen voor de drie leef- en leergemeenschappen. Verder zal de bouw ook een wereldklas, een bewegingsruimte, een informatiecentrum en sanitair herbergen. Het kleutergebouw op onze campus blijft behouden en wordt omgebouwd tot een polyvalente ruimte waar onder andere de refter, de administratie en andere zaken zullen ondergebracht worden die niets met het les geven zelf te maken hebben. In afwachting van de nieuwbouw huizen we dit schooljaar nog in de oude gebouwen van de lagere afdeling.”

Het oog wil ook wat

“Vorig jaar hadden we 58 leerlingen, nu zijn dat er 68. Ons leerlingenaantal is dus gestegen na het implementeren van het nieuwe onderwijsmodel, al hadden we toch op meer interesse gehoopt. De opstart van het nieuwe onderwijsmodel heeft niet het gewenste succes gehad. Het ontbreken van de nieuwbouw heeft daar ongetwijfeld een rol ingespeeld. We kunnen ouders ons pedagogische project voorstellen, maar dan wel in een oud gebouw met oude meubelen. Het oog wil ook wat. De huidige gebouwen van de lagere afdeling zullen op termijn afgebroken worden, maar we weten nog niet wanneer dat het geval zal zijn. Het budget dat voor de afbraak bestemd was, werd immers noodgedwongen aan het budget voor de bouw toegevoegd.” (BCH)

www.methodeschoolblink.be.