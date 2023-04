Nieuw tweekoppig directieteam in De Wegelink in Vichte

Kathleen Dewaele uit Vichte en Charlotte Dewulf uit Gent zijn de twee dames die oud-directeur Tine Temmerman zullen opvolgen in de vrije basisschool De Wegelink. De school in Vichte is onderverdeeld in De Dreef, het vroegere De Ranke en Het Plein, de vroeger Beukennoot.

“Charlotte Dewulf en ik zullen beiden halftijds het directieambt opnemen en gaan voluit voor gedeeld leiderschap”, zegt Kathleen Dewaele (54) die tot voor kort waarnemend directeur was ter vervanging van Tine Temmerman. Kathleen vult haar directieambt aan met een lesopdracht in de kangoeroeklas van de bovenbouw en met beleidsondersteuning. Charlotte wordt naast directeur ook halftijds zorgcoördinator van de bovenbouw en zal de kangoeroeklas van de onderbouw onder haar vleugels nemen

Kathleen Dewaele uit Vichte is getrouwd met Frank Vandewiere en samen hebben ze twee kinderen, Judith (23) en Elias (21). “In 1989 ben ik mijn loopbaan gestart als leerkracht waarbij ik in 2003 een nieuwe uitdaging aanging als zorgcoördinator.” Dit deed zij 20 jaar met heel veel goesting om het verschil te maken voor elk kind, leerkracht en ouder. “Sinds 2017 combineerde ik dit met het ‘Vormingsnetwerk Nieuwe Autoriteit op school’. In mijn vrije tijd lees ik graag, werk ik in de tuin en sport twee keer per week in groep. In het weekend trek ik er regelmatig op uit met de sportfiets. Ik ben een doener, mijn favoriete quote ligt dan ook in die lijn, namelijk ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’.”

Viool

Charlotte Dewulf werd geboren in Gent en groeide op in Olsene (Zulte). “In het college in Waregem leerde ik de liefde van mijn leven kennen, Dieter Bekaert, en verhuisde met hem na onze studies met plezier naar West-Vlaanderen”, vertelt Charlotte Dewulf (35). “Na negen jaar in Deerlijk, wonen we nu bijna drie jaar in Vichte met onze kinderen Eva (6) en Fran (4). “Ik woon hier heel graag en na een pittige verbouwing durf ik zelfs zeggen dat ik nooit meer wil verhuizen.”

Twaalf jaar staat Charlotte in het onderwijs. Na haar studies taal- en letterkunde Engels-Grieks volgde ze de lerarenopleiding waarna ze aan de slag kon als leerkracht in Gent. Erna gaf ze nog enkele jaren ‘Nederlands Tweede taal’ (NT2) in het CVO Pro in Aalst in combinatie met een paar klassen Grieks en Engels. “In 2020 werd ik er NT2-coördinator en in die hoedanigheid lid van het directieteam. In 2022 werd ik er adjunct-directeur. Daarbuiten leef ik mij muzikaal uit. Sinds mijn acht jaar speel ik piano en op mijn tiende startte ik ook met viool.

“Wanneer je stopt met leren, stop je ergens ook met leven”

Als violiste ben ik verbonden aan het Waregems kamerorkest De GeVoelige Snaar en als pianiste speel ik vooral kamermuziek in gelegenheidsformaties. Wekelijks doe ik aan ‘core training’ waar we op luide muziek de stress van de week eruit sporten. Net als Kathleen ben ik ook een fervent lezer. Hoe laat het ook is, ik lees nog minstens een half uur.”

Warme Scholen

Kathleen Dewaele liep van haar kleuterjaren tot aan het zesde leerjaar school in de toenmalige ‘Gesubsidieerde Vrije Basisschool’ of in de volksmond ‘de meisjesschool’. “Toen VBS DeWegelinkop zoek was naar een nieuwe directeur was mijn interesse gewekt doordat de school me zo nauw aan het hart ligt”, vertelt Kathleen. “Na het afwerken van mijn studies en wat omzwervingen in de scholen in de regio, startte ik er als leerkracht van het eerste leerjaar met zuster Hilde als directeur. Daarna ging ik aan de slag als zorgcoördinator waar ik zowel op leerling-, leerkracht- als beleidsniveau werkte. Een combinatie die mij erg lag. In het Warme Scholen traject maakten we kennis met het gedeeld leiderschap waarin ik veel kansen zie om de uitdaging aan te gaan als directeur.”

Levenslang leren

Charlotte merkte de afgelopen jaren dat meewerken aan het beleid binnen onderwijs echt wel haar ‘ding’ is. “Ik leef op in het uitvoeren van zowel de operationele als strategische taken, gaande van een actieplan opstellen om meer aan leesstrategieën te werken tot het opstellen van een uurrooster”, schetst Charlotte. “Als persoon draag ik vooral het ‘levenslang leren’ hoog in het vaandel. Wanneer je stopt met leren, stop je ergens ook met leven.”

“Het is vanaf het prille begin belangrijk om de nieuwsgierigheiden de zin om bij te leren, die bij alle kinderen van nature aanwezig is, te prikkelen en te laten ontbranden. De visie van VBS DeWegelinkklonk me dan ook als muziek in de oren. Dewegnaar leerwinst toe is een zelfontdekkendeweg met respect voor de eigen aard en interesses van het kind. Mijn favoriete quote is dan ook ‘Education isn’t something you can finish’.”

Wat wil je eerst realiseren in je nieuwe functie?

“Na de herstructurering anno 2020 heb ik met veel goesting meegewerkt aan de nieuwe visie van de school”, vertelt Kathleen. “De uitdagingen waar scholen anno 2023 voor staan, zoals meer diversiteit in de klas en het leerkrachtentekort, vragen om een andere manier van leiding geven en onderwijs organiseren. Inzetten op kwaliteiten en sterktes, maakt dat mensen met meer goesting nieuwe uitdagingen aangaan.”

“Gedeeld leiderschap is een basisvoorwaarde”, vult Charlotte aan. “Enerzijds om de dialoog binnen het directieteam mogelijk te maken en anderzijds om in dialoog te gaan met het team. Hierbij staat het welzijn van elk kind ten allen tijde centraal.”

Info: vbsdewegelink.be en www.warmescholen.net/inspiratie