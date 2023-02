Nieuw speeltuinhuis op speelplaats VBS Sint-Niklaas

In VBS Sint-Niklaas werd een nieuw speeltuinhuis op de speelplaats geplaatst. De oudervereniging haalde via verschillende acties geld op en kon op die manier het speeltuinhuis bekostigen. “Het speeltuinhuis zal worden gebruikt om allerhande speelgoed, dat tijdens de speeltijd gebruikt kan worden, op te bergen. Het staat open voor alle leerlingen en het zal door de leerlingen zelf beheerd worden”, vertelt directeur Maarten Dumoulin. “Het is de bedoeling dat ze niet alleen het speelgoed, maar ook het speeltuinhuis zelf netjes houden, ervoor zorgen dat alles in goede staat blijft en wat ze eruit halen ook op zijn plaats wordt teruggezet. Op die manier leren de leerlingen verantwoordelijkheid dragen.” Tijdens de middagpauze werd het speeltuinhuis officieel ingehuldigd en dat gebeurde feestelijk. Alle leerlingen, leerkrachten en een aantal leden van het oudercomité verzamelden voor het speeltuinhuis, directeur Maarten nam zijn gitaar en een leerkracht zijn accordeon en begon met het zingen van het schoollied, dat uit volle borst werd meegezongen door de leerlingen. Daarna legde de directeur uit hoe het speeltuinhuis gebruikt moest worden en dat het door de oudervereniging van de school werd bekostigd. (ACK/foto ACK)