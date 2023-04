Nieuw speeltoestel voor leerlingen De Klimop

Leuk nieuws voor de 280 leerlingen van basisschool De Klimop in de Putbekestraat. Daar staat sinds kort een nagelnieuw speeltoestel. Het toestel telt verschillende functies met onder andere een glijbaan, hangbrug, huisje en klimmuur.

“We kozen doordacht voor een opzet met onderdelen waarbij verschillende kinderen tegelijk kunnen spelen. Een schommel, waar slechts één kindje per keer kan op plaatsnemen, is er daarom niet bij”, zegt schooldirecteur Kelly Dildick.

“Tijdens de speeltijd kunnen de leerlingen van de lagere school op het toestel spelen, maar ook de kleuters kunnen zich uitleven tijdens hun activiteiten. Tot slot is het ook weggelegd voor ons druk bijgewoonde voor- en naschoolse opvang.” Kostenplaatje: 25.000 euro. “Het is ook een bewuste investering, want het toestel vergt weinig onderhoud. We zamelden het geld in via onder meer een pannenkoeken- en kaasverkoop, en onze kerst-, Halloween- en ouderfeesten”, besluit een tevreden directeur. (TVA)