Nieuw speeltoestel ingehuldigd in VBS Sint-Jozef in Slijpe

Feest in de Vrije basisschool Sint-Jozef in Slijpe: het gloednieuw apenparcours op de speelplaats is officieel geopend. “De houten speeltoestellen geven kinderen de uitgelezen kans om hun evenwicht, behendigheid, kracht en lenigheid te oefenen en te verbeteren. Het nieuwe apenparcours versterkt onze troeven”, duidt directeur Bieke De Wulf. “Ons dorpsschooltje is nog een gezellige buitenschool waar elk kind zich thuis voelt en zich kan ontplooien.” Dit project is het resultaat van een goede samenwerking tussen het leerkrachtenteam en De Speelpleinbouwers uit Beernem. “We danken Cera en de Orde van de Tempeliers voor hun financiële steun. Met de hulp van velen kunnen onze kinderen zich naar hartenlust uitleven in onze unieke dorpsschool. Ons motto is meer dan ooit: leren, leven en spelen, wij doen alles samen”, aldus directeur Bieke De Wulf. (PG/foto LC)