Nieuw schoolgebouw op De Tassche ingehuldigd

De nieuwbouw van het wijkschooltje op De Tassche is al eventjes in gebruik genomen, maar door corona liet de officiële inhuldiging tot nu op zich wachten.

De school maakt deel uit van katholieke scholengemeesnchap Arkorum en is al enkele jaren een afdeling van de Spanjeschool in Roeselare. Het aantal leerlingen groeide de voorbije jaren gestaag. Een nieuwbouw moest daar een antwoord op geven, met vier lokalen die plaats geven aan in totaal 160 leeringen.

“De helft van de leerlingen is afkomstig uit Roeselare, de andere uit Ardooie”, weet directeur Gerdi Casier. “Verder is er een directielokaal, lerarenkamer en LEGOlab. Als extra is er in de gang ook een kunstwerk onthuld, met de titel ‘Dromen, durven, doen’.”