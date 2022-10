Nieuw logo voor scholengroep Sint-Lodewijk Brugge

Scholengroep Sint-Lodewijk Brugge presenteerde woensdag de nieuwe huisstijl voor haar zes basis- en vier secundaire scholen.

Algemeen directeur Maryse Timmerman en coördinerend directeur basisscholen Marc Slosse hielden eraan dat de leerkrachten de eerste getuigen waren van de onthulling van het nieuwe logo. Ze ontvingen bij deze gelegenheid ook een paraplu, bedrukt met het nieuwe teken. “We zijn trots dat de sterke samenwerking in de scholengroep nu een gezicht krijgt”, opent Marc Slosse fier. “Alle personeelsleden van onze scholengroep lopen vanaf nu onder dezelfde paraplu. De regenschermen hebben in elke school een andere kleur en dat symboliseert dat we mooi verenigd zijn in verscheidenheid.”

Autonomie en identiteit

Het nieuwe logo vormt een dynamische en opwaartse aaneenschakeling van verschillende gekleurde stippen. “De opwaartse lijn weerspiegelt hoe de scholengroep vandaag niveau-overstijgend samenwerkt, de scholen motiveert en ondersteunt”, gaat Slosse verder. “Het toont eveneens de vele kansen die de scholengroep biedt om leerlingen stap voor stap, eigenlijk stip voor stip, van peuter tot jongvolwassene te helpen groeien tot zelfbewuste mensen. In deze sterke verbondenheid wordt niettemin de eigenheid van elk van de scholen benadrukt. De lijn wordt gevormd door stippen die elk verschillen van kleur. Elke school heeft immers, als deel van een sterk geheel, een eigen uitgesproken autonomie en identiteit”, besluit coördinerend directeur Marc Slosse. (PDC)