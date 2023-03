Nieuw logo en nieuwe website voor Koningsdale Steinerschool

Net voor de viering van Palmpasen en het ingaan van de paasvakantie, stelde Koningsdale Steinerschool hun nieuw logo en nieuwe website voor tijdens een persmoment.

“Koningsdale bestaat binnenkort 14 jaar”, opende directeur Barbara Decramer. “Omdat de zevenjaarsfasen (0-7 jaar, 7-14 jaar…) erg belangrijk zijn in de steinerpedagogie, laten we de start van onze derde zevenjaarsfase niet ongemerkt voorbij gaan.”

In november deden we een oproep: ‘wie kan een nieuw logo voor onze school ontwerpen?’ Daar kwamen van zowel binnen als buiten de school verschillende reacties op. Tot Driekoningen konden de ontwerpers een nieuwe kroon voor onze school aanleveren. Uit de vele inzendingen kozen we uiteindelijk het nieuwe logo, waarbij we vooral mikten op een moderner ontwerp, met het herkenbare blauw. Kortom, we kozen voor een logo dat veel gebruikt kan worden.”

Vernieuwde website

Tegelijkertijd werd er door onder andere Juf Loes Weemeeuw en haar man hard gewerkt aan een nieuwe website, want die was ook aan een opfrisbeurt toe. “Op www.koningsdale.be krijgt u vanaf vandaag een vernieuwde blik op onze school. Van een basic website zijn we naar een levendig geheel geëvolueerd. Een duidelijke site, met tot de verbeelding sprekende foto’s, moet de geïnteresseerde ouders een eerste wegwijs geven. Voor het ogenblik tellen we 140 leerlingen, maar om de groei te kunnen verder zetten, plannen we binnenkort de nodige verbouwingen te doen op de eerste verdieping van ons gebouw. Tegen september 2024 moeten er daar drie volwaardige klassen ontstaan. Ook het schrijnwerk op de benedenverdieping is aan een opknapbeurt toe.”

“Ouders die willen komen proeven van onze pedagogie, zijn welkom op onze Open Dag op zaterdag 29 april van 14 tot 18 uur. En vergeet zeker ook niet een drankje te komen nuttigen op de Hofbar van De Hofnar (onze oudervereniging), tijdens de Gevleugelde Stad!” (DT)