Nieuw lasatelier geopend in Atheneum

Op dinsdag 28 februari werd het nieuwe lasatelier in het Atheneum geopend. Het oude lasatelier werd volledig heringericht om meer voeling te krijgen met de arbeidsmarkt.

Begin september werd het nieuwe lasatelier reeds in gebruik genomen. Dit lasatelier kwam tot stand door en voor leerlingen en cursisten van zowel het secundair onderwijs als van het volwassenenonderwijs. Dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen, de VDAB en het project Upskill van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen werd er ook grondig geïnvesteerd in moderne lasapparatuur. In het atelier staan dertien multifunctionele lastoestellen, een hydraulische pons, halfautomatische bandzaag, hydraulische guillotineschaar en een kolomboor.

Arbeidsmarkt

“We willen vandaag de dag een opleiding aanbieden die een directe koppeling maakt met de arbeidsmarkt. Wat cursisten moeten kennen op de werkvloer moeten ze ook wel degelijk aangeleerd krijgen in de opleiding. Door het nieuwe atelier bieden we twee nieuwe voltijdse dagopleiding aan, waardoor we nieuwe lassers op de arbeidsmarkt capteren”, zegt directeur Evelyne Despriet van cvo Cervo Go! Bovendien krijgen de cursisten en leerlingen een extra Europees erkend lascertificaat als ze slagen. Dat verhoogt de tewerkstellingskansen. “Ik ben een heel trotse directeur om dit lasatelier te mogen verwelkomen”, zegt Jurgen Goderis directeur Atheneum Nieuwpoort.

Cvo Cervo Go! diende een extra dossier in waarbij digitalisering en automatisering centraal staan. In dit project werd een extra subsidie aangevraagd voor de aankoop van een plooibank. Zowel de scholengroep, het cvo als het atheneum Nieuwpoort investeren hier elk een deel in. Deze verschillende partners investeerden samen 180.000 euro in het nieuwe atelier.

Info: Atheneum, Arsenaalstraat, Nieuwpoort, 058 23 33 50, jurgen.goderis@inspirascholen.be of www.go-atheneumnieuwpoort.be