Nieuw gebouw De Ark in de steigers, klaar in september 2023: School voor de 21ste eeuw

Op 1 september starten alle leerlingen en leerkrachten van VBS De Ark het nieuwe schooljaar in de A. Bliecklaan, want het schoolgebouw in de Helvetiastraat is compleet gesloopt. Daar wordt met man en macht gewerkt, zodat de hele school tegen 1 september 2023 haar intrek kan nemen in een totaal nieuw gebouw, dat voldoet aan alle hedendaagse normen.

Directeur Jan Andries kijkt ernaar uit: “Het wordt een mooi project, waarin we als schoolteam veel inbreng hebben gehad. Er wordt aandacht besteed aan ruime klassen, zalen voor kleuter en lager, mogelijkheden om klasoverschrijdend, muzisch, creatief en zorgbreed te werken, met ruimte voor bewegingsopvoeding, een groene speelplaats… We hebben ook rekening gehouden met de wensen van de kinderen. De buitenruimte zal veilig genoeg zijn en voldoende uitdaging bieden om alle kinderen op hun eigen manier te laten spelen, te bewegen… Er komen talrijke terrassen, zodat we ook buitenonderwijs kunnen geven.”

De sportzaal met douches en kleedkamers, de multi-inzetbare lokalen en gangen met akoestisch verplaatsbare scheidingswanden, een ruime fietsenstalling en ICT met netwerken en glasvezelbekabeling: alles voldoet aan de nieuwe onderwijsnormen. Het gebouw zal bijna-energieneutraal (BEN) zijn door de isolatie, vloerverwarming, warmtepompen, zonnepanelen, beglazing, enzovoort. Ook aan de veiligheids- en gezondheidsnormen is gedacht: er komen automatische sloten, een omheining en een ventilatiesysteem met CO₂-meting, modern sanitair en voorzieningen voor minder mobiele mensen zoals een lift, aangepast sanitair en brede ingangen.

Kinderdagverblijf

Op het gelijkvloers in de Hostenstraat wordt het kinderdagverblijf gebouwd, met tuintje en parkeerplaatsen. De overdekte fietsenparking ernaast zal vlot bereikbaar zijn via het fietspad tussen de wagens en het gebouw. Het sanitaire hoofdblok met gescheiden toiletten voor meisjes en jongens bevindt zich vrij centraal op de speelplaats. Er zijn twee trappenzalen en een centraal gesitueerde liftkern, die aanleunt bij de administratieve diensten. De refter en polyvalente zaal met berging en keuken bevinden zich tussen de Hostenstraat en de speelplaats ernaast en zijn aan beide zijden vlot toegankelijk en afzonderlijk bruikbaar. Het administratieve blok ligt net naast de algemene overdekte inkom. Het directielokaal, het secretariaat en de spreekruimtes situeren zich in het hart van het gebouw. Alle kleuterlokalen worden geschikt rond ‘het atrium’, dat toegankelijk is via een overdekte inkom die uitgeeft op de speelplaats.

Op de eerste verdieping komen de kleedruimtes, aanleunend bij de sportzaal, het lokaal voor de gymleerkracht, opbergruimte en een extra voorraadkamer of archief.

Op de hoek van het gebouw situeren zich het crealokaal, muziekruimte, kunstatelier. Opnieuw centraal rond het atrium bevinden zich de klaslokalen voor de eerste en tweede graad. Op de tweede verdieping komen de technieken en het serverlokaal, de klassen van de derde graad, en de leraarskamer die uitgeeft op een dakterras. ‘Het atrium’ vertaalt zich hier in een verbrede passage naast de multimediaruimte met stille werkhoekjes.

Extern gebruik

“Het wordt een brede school voor jong en oud”, besluit Jan Andries. “Met een afzonderlijk kinderdagverblijf en in het schoolgebouw is peuterslapen mogelijk. De nieuwe school kan ook multifunctioneel worden gebruikt na de schooluren, in de weekends en vakanties, door externen en de lokale gemeenschap.”