Nieuw elan voor Sint-Leo-Hemelsdaele

Wie door de Sint-Jansstraat wandelt of fietst, kan er niet naast kijken. De gevel van het gebouw waarin de basisschool van Sint-Leo-Hemelsdaele gevestigd is, werd prachtig gerenoveerd. In samenwerking met de dienst Onroerend erfgoed, monumentenzorg Brugge en Agion (Agentschap voor Ingrastructuur in het Onderwijs, red.) werd dit beschermd monument van 1828 aan de buitenzijde volledig gerestaureerd. “Alle ramen van het gebouw werden naar het oorspronkelijk ontwerp vernieuwd met dubbel glas en alle verf werd verwijderd en opnieuw geschilderd conform het kleurenlagenonderzoek”, vertelt Lieselot Christiaen, stafmedewerker Infrastructuur en subsidies van scholengroep SKOBO. “Ook de achterzijde van het gebouw werd gereinigd en de raamopeningen werden teruggezet naar het oorspronkelijk ontwerp. Ook de traphallen en tussenpoorten werden gerestaureerd en kregen nieuw gelaagd glas. Daarnaast werden ook de daken en goten hersteld en waar nodig vervangen. Een nieuwe tussenpoort zorgt ervoor dat de voorpoort open kan blijven en de school aldus een gezicht krijgt voor de buitenwereld.”

Nieuwe gevel en naam

Dat laatste is heel belangrijk voor directieleden Lies Debooserie en Myriam Vercruysse. “Deze vernieuwde gevel geeft onze school als het ware een nieuw elan. De buitenkant is in ere hersteld en is terug een gevel om trots op te zijn, net zoals we uitermate trots zijn op het onderwijs dat aan de binnenkant van het gebouw aangeboden wordt.” Naast de nieuwe gevel heeft de school sinds 1 september ook een nieuwe naam. “Basisschool Brugge is nu Basisschool Hemelsdaele en dat lijkt ons een logische naamsverandering. We zijn ondertussen al enkele jaren gehuisvest op de historische site van Hemelsdaele en dat willen we benadrukken met onze nieuwe naam. We zijn niet enkel fier op onze prachtige nieuwe gevel, maar ook op onze roots”, aldus directeur Lies Debooserie. “Uiteraard is het ook een goede zaak dat onze energiefactuur nu minder hoog zal zijn. Door de dubbele beglazing is het gebouw een heel stuk energiezuiniger en rekenen we op een flinke besparing. Geld dat we voor andere onderwijskundige doeleinden kunnen gebruiken”, besluit directeur Myriam Vercruysse. (PDC)