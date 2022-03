Nieuw directieteam voor Sint-Lodewijkscollege: “We zullen Stefaan hard missen”

Stefan Vanroose, pedagogisch directeur van het Sint-Lodewijkscollege in de Gistelsesteenweg, heeft op 1 maart definitief de boekentas aan de haak gehangen. Hij wordt opgevolgd door Ann Maertens (35), die afscheid nam van de leerlingen en collega’s van de Zessprong in Sint-Andries.

“Ik stond 35 jaar in heel wat verschillende functies in deze school”, opent Stefaan Vanroose (61). “Ik was onderwijzer in zowat alle leerjaren, zorgcoördinator, taakleraar, ICT-coördinator en zelfs preventieadviseur. Twee jaar geleden werd me gevraagd om directeur Marc Slosse een tijdje te vervangen, toen hij om gezondheidsredenen enkele maanden uitviel. Daarna ben ik pedagogisch directeur gebleven, omdat Marc aangesteld werd als coördinerend directeur van de scholengemeenschap. Eigenlijk heb ik mijn hele loopbaan elke opdracht in deze school met heel veel plezier aangenomen en uitgevoerd.”

“We zullen Stefaan hard missen”, vult Marc Slosse (58) vrijwel onmiddellijk aan. “Hij was iemand die op alle fronten ingezet kon worden. Een man met heel veel talenten, die zowel door de kinderen als zijn collega’s heel erg geliefd was. Ik ben er echter van overtuigd dat Ann Maertens hem waardig zal vervangen. Ik twijfel er niet aan dat we samen een sterk directieteam zullen vormen. Onze taken zijn goed afgebakend. Ikzelf hou me bezig met het algemeen beheer, personeelszaken en de gebouwen. Daarnaast ben ik coördinerend directeur van de scholengemeenschap. Het pedagogische gewicht van de school komt volledig op de schouders van Ann terecht.”

Als je deze kans krijgt, mag je niet twijfelen

Ann Maertens was tot voor enkele weken klastitularis van het vierde leerjaar van De Zessprong. “Ik had niet gedacht dat ik zo snel mijn klas zou verlaten, maar deze kans bood zich aan en dan mag je niet twijfelen. Ik weet dat ik er hier niet alleen voor sta en dat vond ik heel belangrijk toen ik solliciteerde. Ik zal de kinderen missen, maar als pedagogisch directeur zal ik nog veel vaak in alle klassen komen.”

Stefaan Vanroose kan nu genieten van een rustiger leven. “Ik heb nog heel wat reisplannen en vrijwilligerswerk zie ik ook wel zitten. Er zitten nog heel wat ideeën in mijn achterhoofd, maar ik laat alles een beetje op me afkomen. Het is een heerlijk gevoel dat ik het vanaf nu een beetje rustiger aan kan doen”, besluit Stefaan Vanroose. (PDC)