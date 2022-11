Nieuw didactisch restaurant geopend in Atheneum Komen: “Studenten klaarstomen voor arbeidsmarkt”

De toekomst lacht de leerlingen van het Komense Atheneum toe. Met een gloednieuw didactisch restaurant worden ze klaargestoomd voor een loopbaan in de horeca, gebruik makend van de meest moderne technieken. “Wanneer de jongeren ons instituut verlaten, zijn ze klaar om eender welke uitdaging aan te gaan”, glundert studiemeester Quentin Bouttique.

Klassevolle tafels, een uiterst complete bar en een bakkerijafdeling die bulkt van de nieuwe toestellen. Het worden interessante tijden voor de leerlingen van de restaurant-sectie, een afdeling van het Koninklijk Atheneum. “Meer dan ooit moeten studenten worden klaargestoomd om hun plaats te vinden in de arbeidsmarkt”, licht de studiemeester het nieuwe complex toe. “De taken zijn divers, heel wat jobs worden meer en meer gespecialiseerd en het is dan ook cruciaal dat leerlingen snel en vakkundig hun weg weten te vinden. Dankzij ons nieuwe restaurant kunnen we inspelen op de behoefte van de arbeidsmarkt, terwijl de studenten in de beste omstandigheden hun talenten kunnen verfijnen.”

26 zitplaatsen

Tijdens de inhuldiging, bijgewoond door meer dan 250 mensen, werd vooral de waardering van de studierichting in de verf gezet. “Het restaurant stelt studenten in staat om hun kunsten meteen in een realistische setting te gaan evalueren”, klonk het. “Leerkrachten kunnen meteen bijsturen maar ook mensen die helemaal geen banden hebben met de school kunnen hier terecht. Het is een stevige opkikker wanneer onbekenden complimenten geven over de kook- of serveerkunsten van onze leerlingen. Het nieuwe restaurant biedt plaats aan 26 mensen en reserveren kan door middel van een eenvoudige email.”

Vier jaar bouwen

De planning en bouw van het nieuwe complex nam 4 jaar in beslag. Tijdens de realisatie werd vooral met de korte keten gewerkt. Lokale ondernemingen werden massaal aangeschreven, zodat het didactisch restaurant een lokale toets kreeg. De toog werd vervaardigd door een schrijnwerker uit Waasten terwijl de pompinstallaties door Vanuxeem werden geleverd. Voor de keukeninstallaties werd dan weer beroep gedaan op een onderneming uit Moeskroen.