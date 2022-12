Nieuw blokkot in de ‘Dieperik’

Vanaf december zullen studenten die een rustige plaats zoeken om te studeren opnieuw terecht kunnen op twee locaties in de gemeente.

“In Gits stellen we opnieuw de gemeenteraadszaal open voor tien studenten, wat een verdubbeling is van het aantal plaatsen. Studenten kunnen er dagelijks van 8.30 uur tot 18 uur studeren, uitgezonderd op woensdag en zondag. In Hooglede wordt de kerk deze keer niet gebruikt omwille van de hoge energieprijzen. Zowel de kerkfabriek, de studenten als de gemeente waren afgelopen twee blokperiodes tevreden over de kerk als studeerlocatie. We besloten om in Hooglede de ‘Dieperik’ open te stellen voor 15 studenten. Dat is de kelderverdieping die zich onder infopunt Trimard en de bib bevindt. In Hooglede kan er gestudeerd worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek”, aldus het gemeentebestuur. Studenten die graag gebruikmaken van deze studeerplek moeten zich vooraf registreren via de webshop van de gemeente. Dat kan vanaf 30 november. (EVG)