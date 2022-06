Nick Vanglabeke (39) uit Gullegem genomineerd voor Leraar van het jaar 2022: “Zijn hart voor de leerlingen is groot!”

Leerkracht PAV bij CLW Kortrijk Nick Vanglabeke (39) uit Gullegem is één van de 50 strafste leraren die uit de 18.000 genomineerde leerkrachten uitgekozen werd door de redactie van Klasse. Dinsdag maakt Klasse dan de Leraar van het jaar 2022 bekend.

Nick Vanglabeke woont met zijn vrouw Katelijn Aerts en hun drie kinderen Milà (15), Thorben (11) en Diede (8) in Gullegem. Hij is ook drummer in ‘Whatever it takes’, een hardcore-metal band.

Hij heeft een Bachelor Lichamelijke Opvoeding. Toen hij afgestudeerd was deed hij bij CLW (Centrum Leren en Werken) Kortrijk een spontane sollicitatie voor een vervanging. “De doelgroep sprak me enorm aan”, zegt hij. “Ik wist dat het me zou liggen. Ik mocht onmiddellijk starten.” Nick geeft er PAV (Praktijk Algemene Vakken). Ondertussen rondt Nick al zijn 16de schooljaar bij CLW Kortrijk af.

Op handen gedragen

“Het was onze collega Jerina die voor het eerst met het voorstel kwam om Nick te nomineren”, vertelt Hannelore Vroman van CLW Kortrijk. “Nick is een echte teddybeer. Hij blinkt er echt bovenuit in hoe hij is en wat hij doet en wordt op handen gedragen door de leerlingen.”

“Hij doet zoveel meer dan alleen maar lesgeven. Hij is naast leerkracht voor veel leerlingen ook een papa, sociaal assistent, hulpverlener, enz… Kortom: iemand waar ze een beetje kunnen thuiskomen. We hopen echt dat Nick de titel van Leerkracht van het Jaar krijgt. Hij verdient dit echt! Hij is een rots in de branding voor alle collega’s én voor de leerlingen!”

Beerschotfan

Een collega pikt tijdens ons gesprek lachend in dat Nick maar één nadeel heeft. “Hij is een Beerschotfan”, zegt hij.

Alle collega’s en ook de leerlingen stuurden een tekstje in om Nick te nomineren als leerkracht van het jaar, en Nick had niets door.

“Er waren donderdag klasseraden, en plots werd kort voor de middag een klasseraad verplaatst”, vertelt Nick. “Dat gebeurt normaal nooit, maar ik stelde me er geen vragen bij. Achteraf bleek dat het omwille van het bezoek van Margaux van De Madammen was. Ik zat op die verplaatste klasseraad, en iedereen die er bij moest zijn was er ook. We waren klaar om van start te gaan toen plots de radiomensen binnenkwamen. Normaal val ik nooit zonder woorden, maar de woorden kwamen toch zo gemakkelijk niet op dat moment. Ik was zelfs emotioneel. Zoiets doet toch wat met een mens.”

Nick liep nog de hele dag rond met een ‘waaw-gevoel’. “Wat vandaag gebeurd is, is al fantastisch”, zei hij donderdagnamiddag. Nick was er echt van aangedaan. Hij kreeg kaartjes, een fruitmand, gedroogde bloemen en een charter als genomineerde.

Team

“Ik weet dat we bij CLW Kortrijk een goed team vormen en dat we er allemaal voor elkaar zijn. We vormen een warme school maar zo’n nominatie had ik nu niet direct zien aankomen. Ik ben vereerd. Iedereen in ons team verdient zo’n nominatie en we zetten ons allemaal in voor de jongeren en vullen elkaar aan. “

“Nu hoor ik dat er heel wat mailverkeer gebeurde waar ik overal uitgehouden werd, zowel directie, collega’s en leerlingen schreven tekstjes over mij. Normaal gezien zal ik alles krijgen wat iedereen over mij geschreven heeft. Ik ben heel benieuwd.”

Toen de lijst met de 50 genomineerden voor Leerkracht van het jaar 2022 begin deze week verspreid werd, stonden enkele leerkrachten die door De Madammen zouden bezocht worden er niet bij. Nick was daar dus één van, want hij werd donderdag persoonlijk verrast.

“Eerlijk gezegd: ik vond het fantastisch!”, stelt Nick. Donderdag kreeg hij de hele dag berichtjes en telefoons van mensen die het hoorden op de radio.

“Zelfs oud-medestudenten van tijdens mijn opleiding stuurden berichten. Ook mijn vrouw werd door mensen opgebeld om te vertellen over mijn nominatie. Mijn dochter had het zelf gehoord. Familie uit Limburg had het ook gehoord. Het is ongelofelijk hoe snel dit bericht de ronde deed!”

