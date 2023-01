Negen West-Vaamse internaten met sluiting bedreigd

Negen West-Vlaamse internaten vrezen voor hun voortbestaan, onder meer omdat vanaf volgend schooljaar de minimumnorm wordt opgetrokken van 30 naar 65 internen. “Fusies zijn dan de enige oplossing, maar waar zit de winst als de twee vestigingsplaatsen blijven bestaan?”, vraagt Vlaams parlementslid Loes Vandromme zich af.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen plaatste deze week kanttekeningen bij het ontwerp van decreet voor de schoolinternaten. “We zijn tevreden met het feit dat het decreet voorziet in een gelijkwaardige financiering van kleine en grote internaten, meer internaatmedewerkers met een volwaardig statuut en een internaatdirecteur die beleid kan uitbouwen”, aldus topman Lieven Boeve.

“Maar door het nieuwe decreet zijn enkele internaten echter in hun voortbestaan bedreigd en komt de leefbaarheid van een substantieel deel van de internaten in het gedrang. Door de nieuwe manier van financiering zal het werkingsbudget van heel wat internaten dalen. We stellen ons ook vragen bij de verhoging van de norm van 30 internen naar 65, zeker omdat fusies niet altijd tot efficiëntiewinst zullen leiden.”

Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen komen in onze provincie zo 9 van de 46 internaten onder druk te staan. Over welke internaten het precies gaat, wil men niet zeggen.

Droomjob opbergen?

Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge interpelleerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over het ontwerp van decreet. “Het is goed dat internaten met dit decreet een eigen plek krijgen in het onderwijslandschap, maar vooral de kleinere internaten en de gespecialiseerde internaten van sport-, kunst- en hotelscholen vrezen voor hun toekomst”, zegt Loes Vandromme. “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ambitieuze jongeren hun droomjob moeten opbergen omdat hun school te veraf ligt. Kleine internaten die de grens van 65 internen niet halen, moeten fusioneren, maar waar ligt precies de winst wanneer de twee vestigingsplaatsen met aanwezig personeel blijven bestaan?”

Minister Ben Weyts antwoordde dat hij schaalvergroting wil stimuleren. “Ik begrijp dat dit geen gemakkelijke boodschap is voor de kleinere internaten, maar we moeten dit doen in functie van de kwaliteit”, aldus minister Weyts. “Een internaat met 30 leerlingen is echt niet meer van deze tijd. We voorzien een overgangsperiode van vijf jaar en een apart budget voor die internaten die denken in de problemen te komen. Het totale budget wordt opgetrokken van 62 miljoen euro naar 67 miljoen per jaar.”