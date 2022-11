Na twee verbouwingsjaren is Stedelijk Conservatorium Brugge opnieuw open: “Klaar voor de volgende 150 jaar”

Na twee intensieve verbouwingsjaren werd in Brugge het vernieuwde Huis Claesman opnieuw in gebruik genomen door het muziekconservatorium. Deze week vond de officiële opening plaats.

In juni 2020 startte de stad Brugge met de functionele restauratiewerkzaamheden van het Conservatorium. Het prachtige stadspaleis uit de achttiende eeuw werd aangepast en geoptimaliseerd zodat het gebouw voldoet aan de eisen van de 21ste eeuw.

Burgemeester Dirk De fauw schetste de architecturale waarde en de geschiedenis van het stijlvolle stadspaleis en benadrukte dat het Stedelijk Conservatorium al sinds 1886 in het gebouw gehuisvest is. Hij bedankte uitdrukkelijk directeur Bart Naessens en zijn voltallige equipe voor de medewerking en het geduld. “De voorbije verbouwingsjaren waren ongetwijfeld niet evident, maar al het wachten wordt nu zeker beloond. Het vernieuwde Huis Claesman wordt opnieuw jullie artistieke thuis.”

Schepen van Klimaat en Energie en Facilitair Beheer Minou Esquenet benadrukte dat het gebouw met de grootste zorg in ere werd hersteld. “Voor deze ambitieuze restauratiewerken zijn we de uitdaging aangegaan om een meer dan 200 jaar oud monument aan te passen aan de hedendaagse eisen van de gebruikers én de huidige energievereisten. Door op een doordachte manier verschillende ingrepen te combineren, zijn niet enkel nieuwe ruimtes gecreëerd, is de toegankelijkheid verbeterd, maar zijn ook energiebesparende maatregelen genomen.”

Nieuwe huisstijl

“Iedereen met een hart voor het Stedelijk Conservatorium is blij dat we terug zijn in de Sint-Jakobsstraat”, vulde schepen van Onderwijs Jasper Pillen nog aan. “Met de gemaakte investeringen van de voorbije jaren zijn we klaar om hier nog eens 150 jaar te verblijven.” Hij voegde er nog aan toe dat de ingebruikname van het vernieuwde gebouw ook gepaard gaat met de lancering van een nieuwe huisstijl, die doorgetrokken wordt in de kunstige website van het Stedelijk Conservatorium. (Philippe Decruynaere)