Na opnieuw bezwaarschriften roept scholengroep ’t Saam op om de bouwplannen digitaal te steunen

De secundaire scholengroep ’t Saam in Diksmuide wil zijn twee campussen centraliseren in een nieuwbouw die het plant op de site in de Cardijnlaan. Al jaren is daarover protest en de nieuwe plannen brengen daar geen verandering in, zo blijkt na een nieuw openbaar onderzoek dat is afgerond.

Scholengroep ’t Saam heeft in Diksmuide een vestiging in de Wilgendijk en één in de Cardijnlaan. Om efficiënter te werken, plant het een nieuwbouw op de site in de Cardijnlaan waar de meer dan duizend leerlingen zouden gecentraliseerd worden. Dat is al jaren het plan, maar het stoot telkens op protest van de buurt. Het belangrijkste tegenargument is dat een school niet thuishoort in een industrieterrein. De directie had de plannen wat veranderd, diende een nieuwe aanvraag in voor een omgevingsvergunning en kreeg die op de valreep van het vorige stadsbestuur. “Drie omwonenden en twee bedrijfsleiders hebben opnieuw bezwaarschrift ingediend. Het is een lijvig document maar de argumenten zijn vrijwel dezelfde”, reageert technisch directeur Tommy Es. “Het openbaar onderzoek is afgerond. We verwachten uiterlijk eind april een beslissing van de provincie.” Intussen is de scholengroep op zijn Facebookpagina een campagne gestart. “We willen transparant communiceren over ons project en het belang van de nieuwe schoolcampus. We tonen zo aan dat er een breed draagvlak is. Dat bericht is al meer dan 200 keer gedeeld en kreeg ongeveer 700 likes.” (GUS)