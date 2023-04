Na 42 jaar trekt Gerda Willemyns de schooldeur dicht: “Het was zo’n dankbare job”

Gerda Willemyns sluit straks haar onderwijsloopbaan af als directeur van Vrije Basisschool de Boomgaard in Ardooie. Daar trekt ze op 1 april de schooldeur achter zich dicht. Ze wordt opgevolgd door Brecht Delaere.

Gerda Willemyns, die straks in april 62 wordt, heeft een onderwijscarrière van 42 jaar achter de rug. “Ik kan terugkijken op een goedgevulde carrière waarin ik toch heel wat verschillende zaken gedaan heb. Toen ik afstudeerde in juni 1981 was er weinig werkgelegenheid in het onderwijs.”

“Toch kon ik vrij snel starten als interim in Oostkamp in het zesde leerjaar. De ene interim volgde de andere op in dezelfde school en ik kon daar bijna zes jaar blijven. Na Oostkamp heb ik in de regio verschillende kortere interims gedaan. Achteraf heb ik daar wel de vruchten van geplukt. Door in verschillende scholen te werken, leer je relativeren en niet alles als normaal te beschouwen.”

Mooie herinneringen

“In 1987 kon ik als taakleerkracht en zorgleerkracht aan het werk in Meulebeke. Dat was echt mijn ding. Kinderen met kleine en grotere problemen helpen, was zo’n dankbare job. Regelmatig kom ik nu nog mensen tegen die me zeggen: ‘Jij hebt me leren lezen of rekenen’. De ouders en kinderen waren zo dankbaar!”

In 2001 kreeg Gerda de kans om bij de pedagogische begeleiding bisdom Brugge te starten. Ze was ‘pedagogisch begeleider domein zorg’ en kon in de katholieke scholen van heel het bisdom meehelpen bij de opstart of de doorstart van de zorgcoördinatie. Gerda gaf daarnaast veel bijscholingen aan leerkrachten over de werking van de zorg. Jaarlijks hielp ze een 100-tal mensen op weg. Deze job deed ze verder in combinatie met haar werk als taakleerkracht.

“13 maart 2006 was mijn eerste dag als directeur in De Boomgaard. Bij de start heb ik altijd gezegd: voor vijf jaar en dan doe ik weer iets anders… Die 5 jaar zijn er 17 geworden, ongelooflijk hoe snel de jaren gepasseerd zijn. Ik zag in die 17 jaren veel personeelsleden met pensioen gaan, ik zag veel nieuwe leerkrachten aan de slag gaan, ik heb heel veel ouders gezien die hun kinderen aan onze school toevertrouwden, heb heel veel mooie relaties kunnen uitbouwen. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan De Boomgaard. Ik doe mijn werk nog altijd heel graag maar op 1 april 2023 zit het erop!”

“Ik ben blij dat ik de kans krijg om op pensioen te gaan, het is niet iedereen gegund. Na 1 april zal ik eerst en vooral optimaal genieten van de rust, van al het moois rondom mij en van de vele vrije tijd. Mijn man en ik zullen er regelmatig opuit trekken, zorgen voor de kleinkinderen en extra tijd maken voor alles waar we nu geen tijd voor hebben. Op langere termijn zie ik wel wat er op mijn weg komt.”

“Waarom ik voor een loopbaan in het onderwijs heb gekozen? Al toen ik in het zesde leerjaar zat bij de Grauwzusters in Roeselare was ik al helemaal overtuigd. We hadden zo’n lieve juf en voor mij was zij echt een voorbeeld.”

Lat steeds hoger

Volgens Gerda is het onderwijs heel sterk geëvolueerd doorheen de jaren. “De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Veel vernieuwingen bieden nieuwe mogelijkheden en zijn extra uitdagingen, maar het moet allemaal doenbaar blijven voor de onderwijsmensen.”

“De digitalisering in het onderwijs evolueert in sneltempo, onderwijs moet hoe langer hoe meer afgestemd worden op het niveau van het individuele kind, er zijn zoveel moetjes bijgekomen. Ook op vlak van administratie wordt de lat hoe langer hoe hoger gelegd.”

“Ik zal de school, mijn personeel en de kinderen wel missen. Ik ben heel blij met de aanstelling van Brecht Delaere als mijn opvolger. Ik heb het volle vertrouwen in zijn kunnen en laat de school achter met een gerust gevoel.”