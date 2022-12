N-VA: “Scholendossier Knokke-Heist is dood wegens mismeesterd door gemeentebestuur”

Een nieuwe episode in de saga van de gecontesteerde pogingen van het gemeentebestuur van Knokke-Heist om de eigen basisscholen over te laten aan het Gemeenschapsonderwijs. Gemeenteraadslid en Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) laat weten dat de Vlaamse regering de eerdere uitspraak van de commissie Zorgvuldig Bestuur, die stelt dat het gemeentebestuur het participatiedecreet heeft geschonden door de Schoolraad niet te betrekken, heeft bevestigd. “Met deze beslissing is dit dossier dood”, zegt Coudyser. Burgemeester De Groote nuanceert intussen het belang van de beslissing.

KNOKKE-HEIST – Het overlaten van de twee eigen gemeentelijke basisscholen – Het Anker in Heist en De Pluim in Knokke – aan het Gemeenschapsonderwijs GO! wordt stilaan toch wel een erg moeilijk dossier voor burgemeester Piet De Groote en zijn ploeg van Gemeentebelangen. Het gemeentebestuur stelt dat ze vooral efficiëntie nastreven hiermee en dat bij een overname door het Gemeenschapsonderwijs er ruimte en middelen zouden vrijkomen voor het realiseren van betaalbare woningen. De Schoolraad – bestaande uit directie, leerkrachten en ouders – liet al vlug verstaan geen voorstander te zijn van zo’n overname omdat ze verlies van tewerkstelling en kwaliteit vrezen én vocht de beslissing van de gemeenteraad om onderhandelingen op te starten met het Gemeenschapsonderwijs aan bij de Vlaamse Commissie Zorgvuldig Bestuur wegens schending van het Participatiedecreet omdat de Schoolraad niet werd betrokken bij deze beslissing. Deze Commissie stelde de Schoolraad in het gelijk maar tegen deze beslissing tekende het gemeentebestuur dan weer beroep aan.

En nu is er dus een nieuwe ontwikkeling: “De Vlaamse Regering bevestigde vrijdag de uitspraak van de Commisie Zorgvuldig Bestuur in verband met de overname van de gemeentescholen door GO!”, zo liet N-VA gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Cathy Couduser, in de oppositie in Knokke-Heist, weten. “Het gemeentebestuur heeft dit dossier compleet mismeesterd”, gaat Coudyser – die aanvankelijk nochtans voorstanders was van het principe van een overname – verder. De arrogante houding om dit plan door de strot van de Knokke-Heistenaars te duwen en geen participatie toe te laten zorgt terecht voor woede bij ouders, leerkrachten en directie. Met deze beslissing van de Vlaamse Regering is dit dossier volgens ons dood en we vragen dan ook met aandrang dat het College het definitief stopzet.”

Ook de Knokke-Heistse afdeling van Vooruit reageert in die zin. “De voorbije maanden toonde het gemeentebestuur van Knokke-Heist keer op keer aan hoe er niet aan beleid moet gedaan worden. Met Vooruit Knokke stonden en staan we ook pal achter de acties van het schoolbestuur en de vele bezorgde ouders. We stellen vast dat gemeenteraadslid Coudyser nu plots een bocht neemt van 180 graden en ons nu ook steunt in dit dossier”, zegt Vooruit-gemeenteraadslid Katrien Anteunis. Ons standpunt is en blijft alvast duidelijk: Wij zijn geen voorstander van een overname van de populaire gemeentelijke basisscholen,1 op 4 kinderen uit Knokke-Heist gaan namelijk naar Het Anker of De Pluim. Indien er een overname zou komen kan dit enkel maar in samenspraak met de schoolraad!”

Burgemeester Piet De Groote (GBL) nuanceert intussen het belang van deze beslissing van de regering. “Vooreerst: als gemeentebestuur hebben wij deze beslissing nog niet ontvangen. Dus we willen dat document toch eerst doornemen vooraleer diep in te gaan op deze kwestie”, klinkt het. “Maar ik wil er wel al op wijzen dat de Commissie Zorgvuldig Bestuur (CZB) en het beroep niet bevoegd is om de beslissing van de gemeenteraad te vernietigen. Zij oordelen enkel of de bepalingen van het participatiedecreet al dan niet werden miskend en zo ja dan kan de CZB gedeeltelijke terugbetaling van de werkingsmiddelen van de betrokken school opleggen dat niet meer mag bedragen dan 10% van de werkingsmiddelen.”

“Een vooraleer de CZB eventueel een sanctie zou opleggen wordt bekeken of het bestuur in een passende genoegdoening kan voorzien, bijvoorbeeld de schoolraad er wel in betrekken. En dit hebben we intussen ook gedaan! We hebben gevraagd aan de schoolraad advies te bezorgen op de principes voor verdere onderhandeling met het Gemeenschapsonderwijs, doch ze weigeren voorlopig advies te geven.”