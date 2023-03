N-VA doet oproep naar Knokse burgemeester: “Stop de onderhandelingen over de overname van de gemeentescholen”

De gemeenteraad in Knokke-Heist buigt zich op 27 april over de geplande overname van de gemeentescholen door het gemeenschapsonderwijs, maar voor oppositiepartij N-VA hoeft het zover niet te komen. Zij vragen om de onderhandelingen volledig te stoppen.

Het scholendossier zorgt al maanden voor ophef en leidde twee weken geleden nog tot een staking in Het Anker en De Pluim: de twee gemeentescholen die zouden overgenomen worden door het gemeenschapsonderwijs GO!.

Op politiek niveau veroorzaakt de kwestie eveneens discussie. “Ook in het bestuur is er grote verdeeldheid. Dat is ongezien in Knokke-Heist”, stelt N-VA-raadslid Isabelle Goeminne. “De steun voor de overname is ver te zoeken. Daarom onze oproep om de stekker uit het dossier te trekken. We beschikken in Knokke-Heist over een performant gemeentelijk onderwijs, dat gericht is op de eigenheid van onze bevolking. Willen we dat zomaar loslaten? Door de eigengereide houding van het gemeentebestuur is de ontgoocheling overgeslagen in woede. We zien in dit dossiers geen winnaar, en al zeker niet voor de Knokke-Heistste politiek”, aldus Goeminne. (MM)