N-VA Blankenberge overhandigt ingezameld schoolgerief aan scholen en organisaties

De inzamelactie van schoolgerief van de N-VA Blankenberge heeft opnieuw een mooi resultaat opgeleverd. Een week lang werd er in café Sint-Amand schoolgerief ingezameld. “Een variatie aan boekentassen, pennenzakken, ringmappen en ander schoolgerief werd binnengebracht. Zowel gebruikt materiaal in goede staat als nieuw aangekocht materiaal”, zegt initiatiefnemer Dennis Monte.

De actie vond voor de vierde keer plaats. “We zien dit als een jaarlijkse traditie rond de opstart van het schooljaar, want de nood in Blankenberge blijft hoog. Waar we vorig jaar nog bij één school terechtkonden, hebben we dit jaar het gerief kunnen verdelen onder drie scholen en één externe organisatie. Zij zijn het best geplaatst om het materiaal discreet bij de juiste mensen te krijgen. We danken iedereen die een steentje heeft bijgedragen.” (WK)