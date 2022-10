Muziekacademie Menen krijgt nieuwe vleugel

Zowel directie, leerlingen als leerkrachten zaten er al jaren op te wachten en nu is de eerste spadesteek eindelijk gegeven. De Stedelijke Academie voor Muziek & Woord krijgt haar broodnodige uitbreiding. “We hebben niet alleen meer leerlingen maar hebben ook een ruimer aanbod aan opleidingen waardoor het nu veel te krap werd”, klinkt het bij een tevreden directie.

Een ruime inkomhal, een nieuw secretariaat, 3 extra klaslokalen, een nieuw sanitair blok en een grote polyvalente zaal. De werken, waar iedereen hunkerend naar uit zat te kijken, zijn er meteen van het soort om U tegen te zeggen. “De werf zal het oude auditorium omtoveren tot een nieuwe ruimte en er zullen ook uitbreidingen gebeuren zodat het geheel opnieuw klaar is om de tand des tijds te doorstaan.” Als verantwoordelijk schepen is Griet Vanryckeghem blij dat de muzikale tempel van de grensstad de meer dan verdiende opwaardering krijgt. “Tegen begin september volgend jaar zouden de werken moeten afgerond zijn, waardoor meteen een eindje komt aan een vraag die er al was nog van voor ik als schepen werd aangesteld. De nieuwe polyvalente zaal zal ook volledig van het oude gedeelte kunnen worden afgesloten. Op die manier kan ze op verschillende manieren worden ingezet en kunnen ook verenigingen van buiten de academie deze zaal gaan gebruiken. We hebben altijd en zullen altijd blijven inzetten op cultuur in onze stad.”

Wie eveneens kirt van plezier is directeur Hannes Verstraete. “Uit de voegen barsten, ik denk dat dit de best mogelijke beschrijving is van de huidige situatie,” klinkt het. “We hebben niet alleen meer leerlingen maar ondertussen ook meer opleidingen. Onze richting Jazz-Pop-Rock is bijvoorbeeld nu erg in trek, waardoor nieuwe mensen hun weg naar de academie vinden. Om die allemaal op een volwaardige manier les te kunnen laten volgen, hebben we onze toevlucht moeten nemen tot een container die we op de parking hebben laten zetten. Het zal dus niemand verbazen dat iedereen erg tevreden zal zijn eenmaal de werken afgerond worden.”

Aan het project hangt een prijskaartje vast van 750.000 euro, een bedrag dat door de stad voor haar rekening wordt genomen.