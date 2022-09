Muziek & Woord Menen viert feestelijk 100 jaar Academie

De Academie voor Muziek & Woord Stad Menen bestaat 100 jaar en dit moet uiteraard gevierd worden. De start van het nieuw schooljaar op 1 september is dé ultieme aftrap voor het feestjaar ‘100 jaar Academie’.

In de vergaderzaal van het CC De Steiger werd het voltallig personeel en schoolbestuur uitgenodigd voor tekst en uitleg omtrent de tal van geplande activiteiten en acties het hele academiejaar door. Op 9 augustus 1922 werd door het stadsbestuur van Menen de Stedelijke Muziekschool Menen gesticht. “Tijdens dit eerste schooljaar startten zo’n 70-tal leerlingen aan een muziekopleiding. Dit ging toen door in één vestiging met slechts zes personeelsleden. Vandaag, anno 2022, is deze school uitgegroeid tot een bruisende kunstacademie met diverse opleidingen in zowel de disciplines muziek als woord. Ze verwelkomt nu jaarlijks zo’n 1200 leerlingen en is actief op 8 verschillende vestigingen verspreid over het grondgebied Menen, Wervik en Wevelgem”, vertelt algemeen coördinerend directeur Hannes Verstraete. 100 schooljaren later telt De Academie voor Muziek & Woord maar liefst een 60-tal personeelsleden en/of leerkrachten.

Deze jolige en enthousiaste groep maakte die dag ook kennis met het nieuwe logo die vanaf 1 september in gebruik zal zijn in tal van verschillende vormen en versies. De ontwerper van dienst was wederom graficus Erik Desombere die eerder al het logo mocht ontwerpen. “Het idee van dit nieuwe logo was terug te vinden in het originele van enkele jaren geleden. Het is een soort verderzetting, zeg maar een aanvulling van… of beter nog; de volmaking van een drieluik. 100 jaar is uiteraard een feestjaar en daarom dus ook een toepasselijk feestlogo. Dit logo heeft ook het cijfer 100 ingewerkt alsook enkele opvallende kleurelementen”, zegt Erik Desombere.

Heel erg trots

Schepen van Kunstonderwijs, Griet Vanryckegem, nam daarna ook het woord en stak haar bewondering voor de kunstacademie niet onder stoelen of banken. “Ik ben apetrots op de lange weg die we met onze Academie al 100 jaar afleggen. Kunstonderwijs geeft onze kinderen creatieve vleugels om in onze uitdagende maatschappij met het nodige zelfvertrouwen tot gelukkige mensen te kunnen opgroeien. Als schepen van kunstonderwijs timmer ik al tien jaar mee aan de eigen identiteit, de juiste keuzes in de hervormingen van het deeltijds kunstonderwijs en een efficiënt en correct personeelsbeleid zodat dit allemaal haalbaar en betaalbaar blijft. Zowel in de leerlingenaantallen als in de evaluaties van onze Academie door de inspectie zie ik dat onze Academie groeit. Ik zou zeggen : op naar de volgende 100 jaar”, aldus Griet.

Het hele academiejaar door staan alvast allerlei activiteiten op de kalender gepland, zoals onder andere; Laureatenconcerten, Lerarenconcerten, surprise concerten, familievoorstellingen, toonmomenten, opendeurdagen in Menen, Lauwe, Rekkem en een Nieuwjaarsconcert. “Er worden ook talrijke getuigenissen en verhalen uitgezonden in een wekelijks academie-item op JessFM. Op sociale media zoals Facebook zal er alsook periodiek nieuwe items worden gepost. Een tentoonstelling in samenwerking met dienst Erfgoed staan eveneens nog op ons mooi en druk feestprogramma”, besluit Hannes Verstraete. (NV)

Kalender ‘100 jaar Academie’

16/11/22: 100 jaar Academie Menen, vakgroep gitaar (CC De Steiger)

03/12/22: 100 jaar Academie Moorsele, vakgroep blazers & slagwerk (De Stekke en vestiging Moorsele)

13/12/22: 100 jaar Academie Rekkem, Open Podium volwassenen (Barthelzaal)

19/01/23: 100 jaar Academie Wevelgem (CC Guldenberg)

15/02/23: 100 jaar Academie, vakgroep woord

11/03/23: 100 jaar Academie Lauwe, vakgroep strijkers (Het Applauws)

29/03/22: 100 jaar Academie Wervik, vakgroep klavier (vestiging Wervik)

26/04/23: 100 jaar Academie Geluwe, vakgroep MCV/zang/JPR (GC Gilwe)

03/06/23: 100 jaar Academie Menen – Apotheoseconcert – De Kleine Prins (CC De Steiger)

Bijkomende concerten en activiteiten

09/10/22, 11u: Apero Classico: Benjamin & Co (GC Forum)

15/10/22, 10u30: Laureatenconcert (CC De Steiger Menen)

23/10/22, 11u: Apero Classico: ‘W’, met Tri au Bois, Paul Claus en Jeroen Spillebeen (CC Guldenberg)

04/12/22, 11u: Apero Classico: Surprise concert (CC De Steiger)

21/01/23, 20u: Nieuwjaarsconcert: Koninklijke Muziekkapel van de Marine (GC Gilwe)

05/02/23, 11u: Apero Classico: Astria Oboe Trio (CC Guldenberg)

11/02/23: Dag van de Academies (thema: present) (De Stekke Moorsele)

11/02/23, 19u30: Lerarenconcert (De Stekke)

05/03/23, 11u: Apero Classico: Triunfal Quintet (CC De Steiger)

22/03/23, 14u & 16u: Familievoorstelling ‘Eimée’, Ferdinand Ensemble (CC De Steiger)

23/04/23, 11u: Apero Classico: Fem Devos (GC Forum)

‘3-daagse’ OPENDEUR

– 05/05/23: opendeur vestiging Wevelgem

– 06/05/23: opendeur vestiging Menen

– 10/05/23: opendeur vestiging Wervik

13/05/23: toonmoment ism. 10 muziekverenigingen uit de streek (CC De Steiger Menen)