Multimediale tentoonstelling KULAK 60 NU eert 60-jarig bestaan van KU Leuven Kulak

Fotograaf Jelle Vermeersch brengt het campusleven van KU Leuven Kulak in beeld ter ere van haar 60-jarige bestaan. Het resultaat is KULAK 60 NU, een multimediale tentoonstelling die een unieke blik achter de schermen van de Kortrijkse KU Leuven-campus biedt.

De afgelopen vijf maanden werkte fotograaf Jelle Vermeersch aan een indrukwekkend project ter ere van het 60-jarige bestaan van KU Leuven Kulak in Kortrijk. Met meer dan 100 krachtige portretten, reportagebeelden, drie podcasts – in samenwerking met Radio 1-journalist Ward Bogaert – en een beklijvende video brengt hij het campusleven tot leven in een multimediale tentoonstelling.

Voor deze tentoonstelling liet hij zich inspireren door zowel de geschiedenis als de huidige dynamiek op de campus. “In mijn werk zoek ik naar rust, authenticiteit en de kracht van het alledaagse. Voor deze tentoonstelling heb ik geprobeerd de ziel van 60 jaar campusleven vast te leggen – de mensen, verhalen en momenten die deze plek uniek maken. In portretten en reportagebeelden, podcasts en video smelt alles samen tot een tijdloos eerbetoon aan een campus in beweging.”

Professor Evelyne Terryn, samen met Jef Lievens één van de drijvende krachten achter de tentoonstelling, tijdens de appelpluk in de Kulak boomgaard. © Jelle Vermeersch

De tentoonstelling werd feestelijk geopend op 20 februari en kwam tot stand onder het curatorschap van Jef Lievens. “Het is leuk om te zien dat studenten blijven staan. Met dit project voel ik me als een gids door een rijke campusgeschiedenis, vol gezichten, verhalen en unieke momenten.”

“Van nachtbewaking en postverdeling tot het kerstbal en de centrale dienst, Jelle legde de ziel van Kulak vast in zwart-witfotografie” – Piet Desmet

“Bezoekers kunnen Kulak op een zeer toegankelijke manier leren kennen. Hier staan niet onze gebouwen of ons onderwijs centraal, maar de community. Eens Kulak, altijd Kulak. One team, one family”, zegt vicerector Piet Desmet. “Deze tentoonstelling geeft een inkijk in onze academische gemeenschap in al haar dimensies. Van nachtbewaking en postverdeling tot het kerstbal en de centrale dienst, Jelle legde de ziel van Kulak vast in zwart-witfotografie.”