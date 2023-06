MSKA bouwt leraarskamer om tot luchthaven

De leerkrachten van MSKA Roesleare campus Louis Tant wanen zich tijdens deze examenperiode al even op vakantie. Manusje-doet-alles binnen de school Jan De Neve bouwde de leraarskamer om tot een luchthaven. “Ik probeer iedere examenperiode met iets speciaals uit te pakken.”

Van festival tot kerstmuziek. De leerkrachten van het MSKA Roeselare campus Louis Tant weten al dat ze zich elke examenperiode bij het binnenstappen van de leraarskamer aan iets leuks mogen verwachten. Jan De Neve, die binnen de school onder andere instaat voor de organisatie van evenementen, tovert sinds enkele jaren de ruimte om in een bepaald thema.

“Dat is eigenlijk begonnen tijdens de coronacrisis. Er was weinig contact tussen de leerkrachten en met een dergelijk leuk initiatief wou ik wat leven in de brouwerij brengen.” Dat lukt aardig, de leerkrachten kunnen de omgebouwde leraarskamer smaken.

Vakantiegevoel

Voor deze examenperiode wou Jan zijn collega’s al een echt vakantiegevoel geven. Het thema bij het einde van het schooljaar is dan ook ‘luchthaven’. Een transportband met daarop de bakjes waarin de reizigers hun voorwerpen moeten leggen, verschillende koffers, een projectie op de muur waardoor je echt het gevoel krijgt dat je in Zaventem bent, het zijn maar enkele elementen die Jan aanbracht. Op een scherm is zelfs de vluchtinformatie te zien. Die geeft aan naar welke klassen de leerlingen moeten. “Maar er zijn geen vluchten gecancelled.”

Stewardessen

Intussen weten ook de leerlingen dat de leraarskamer tijdens de examens er telkens heel anders uit ziet. “Maar zij focussen zich nu vooral wat er in de bakjes ligt, hun examens”, aldus directeur Fangio Hoorelbeke. Hij geeft Jan telkens zo goed als carte blanche.

“Maar soms moet ik zijn enthousiasme wel een beetje temperen. Zo wou hij dit keer een echte transportband naar hier laten komen.” De examens in het MSKA duren nog tot en met begin volgende week. Op vrijdag is het schooljaar helemaal afgelopen.

“Misschien komen de leerkrachten hier nog verkleed als piloten en stewardessen binnen om toch nog een eindeschooljaarsfeestje te vieren”, aldus Jan. Ondertussen broedt hij al op nieuwe ideeën voor de volgende examenperiode.