MOS-Klimaatbende houdt slotfeest

De vijfdejaars van diverse basisscholen uit Damme die hun best doen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden, zijn vorige week donderdag bijeengekomen voor het slotfeest van de MOS-Klimaatbende.

GBS De Ooievaar (Damme), GBS Het Spoor (Sijsele), VBS Sint-Maarten (Sijsele) en OLVA (Vivenkapelle) namen deel aan het feest op het terrein van de jeugdbewegingen in Moerkerke. “De Klimaatbende omvat leerlingen, leerkrachten, directies en medewerkers die activiteiten opzetten om de klimaatopwarming onder controle te houden”, zegt schepen voor Milieu Bart Desutter. “Onder de noemer Milieuzorg Op School of MOS worden in Damme sinds 2018 sensibiliserende acties opgezet.” (PDV/gf)