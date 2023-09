Monika Van Kerkhoven ruilt FOD Justitie in voor Centrumschool Wingene: “Ik miste het contact met de leerlingen”

Het nieuwe schooljaar start op heel wat scholen met vernieuwingen. Ook op Centrumschool Wingene is er een wijziging in het directieteam: Monika Van Kerkhoven neemt er de fakkel over van Hubert Kaes als administratief directeur.

“Ik ben pedagoog van opleiding en tijdens mijn studies ben ik begonnen als werkstudent in een internaat in Brugge”, vertelt Monika Van Kerkhoven, die vanaf dit jaar deel uitmaakt van het directieteam van Centrumschool Wingene, samen met pedagogisch directeur Steven Kindt. “Dat heb ik vijf jaar gedaan. Daarna ben ik tijdens de zwangerschap van mijn oudste geswitcht naar een compleet andere job.”

Aanpassen

Zes jaar lang was Monika leidinggevende bij de correctionele notitiedienst bij FOD Justitie. “Op het internaat deed ik ook nachtdiensten, maar met een gezin is dat bijna niet haalbaar”, legt Monika uit. “Toch miste ik het contact met de leerlingen. Dus toen ik deze vacature zag, dacht ik dat het wel een mooi moment was om terug de overstap te maken naar het onderwijs.”

“Het is sowieso aanpassen”, zegt Monika. “Er komt heel veel nieuwe informatie op mij af. Dat is bij momenten wel al overweldigend geweest. Maar ik ben enorm goed verwelkomd door iedereen, zowel door de directie als door het secretariaat, de leerkrachten en al het andere personeel. Iedereen is heel begripvol, dus dat geeft wel een warm gevoel om te weten dat ik hier zo omringd word.” (CSM)