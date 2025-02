Moderne Freinetschool opent met speelplaats op twee verdiepingen

De Freinetschool in de Ieperstraat onderging een grondige verbouwing die resulteerde in een school op maat. “Voor kleuters zijn er speelhoeken en oudere leerlingen kunnen terecht in zelfstandige leerplekken”, zegt directeur Sofie Hillemans.

De onderwijssite van de stad Oostende tussen de Ieperstraat en Spilliaertstraat had de voorbije jaren heel wat bestemmingen maar kreeg nu een definitieve invulling : een deel zal gebruikt worden door het vrij onderwijs (Sint Jozef) en ook het GO! renoveerde de vroegere lagere school grondig. Daar huist Freinetschool De Zonnebloem (GO!). “De werken duurden anderhalf jaar en kostten 6,9 miljoen euro. Het is de vijfde en hopelijk laatste verhuis voor onze school”, zegt directeur Sofie Hillemans. De 170 leerlingen en 25 lesgevers/medewerkers namen de gebouwen na de herfstvakantie in gebruik. Nu volgde een officiële opening.

Grotere klassen

De voorzijde van het gebouw werd gerenoveerd, achteraan werd een volledig nieuw gedeelte opgetrokken met daarin ook een polyvalente/sportzaal. De klassen voor de kleuters zijn ruim. De vroegere gang werd geïntegreerd in de klas zodat er extra ruimte is. “We wilden een leeromgeving die nauw aansluit bij onze pedagogische visie van het Freinetonderwijs waarbij de kinderen actief en zelfstandig leren door te ontdekken en samen te werken”, duidt Sofie Hillemans. De school kon de voorbije maanden de nieuwe infrastructuur volop benutten en de reacties bij kinderen en personeel zijn positief. “Voor de oudere kinderen zijn er zelfstandige leerplekken, een klas in het dak van de school en uiteraard voldoende ruimte.” Het gebouw is historisch erfgoed en dat zorgde voor uitdagingen zoals het aanbrengen van extra draagpalen omdat onder het gebouw een middeleeuwse stadsvesting zat.

© Arne Deboosere Arne Deboosere

Veel buitenruimte

Op het gelijkvloers bevinden zich een zandbak en waterpomp in de buitenruimte die vooral door de jongste kinderen zal gebruikt worden. De klassen kunnen ook gebruik maken van hun eigen terras bij mooi weer. Op de eerste verdieping is er een open recreatieruimte en plaats voor balsporten. Ook op de tweede verdieping is er open ruimte en een sportveldje. De beschikbare ruimte werd erg creatief gebruikt.